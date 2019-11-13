Российские ракеты "Союз" предполагается запускать с Байконура до 2062 года

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 13 ноя - РИА Новости. "Назарбаевский старт" на "Назарбаевский старт" на Байконуре , с которого хотят запускать разрабатываемые в России новые ракеты-носители среднего класса "Союз-5" и "Союз-6", планируется использовать 40 лет - до 2062 года, говорится в копии презентации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

В рамках существующих соглашений между двумя странами Байконур арендован Россией до 2050 года.

Согласно презентации, у "назарбаевского старта" "период эксплуатации: 2022-2062". При этом отмечается, что пуски ракет "Союз-5" начнут проводиться с этого комплекса с 2023 года, ракет "Союз-6" - с 2025 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск "Союза-5" с Байконура может быть проведен до конца 2022 года, а не в 2023 году, а "Союза-6" - через полтора года, то есть в 2023-2024 годах.

Ракета "Союз-5" с грузоподъёмностью на низкую околоземную орбиту (200 км) в 17 тонн создаётся на замену российско-украинской ракете "Зенит", производство которой было прекращено в 2014 году. На новом носителе будет использоваться модернизированный двигатель от "Зенита" - РД-171МВ. На "Союзе-6" будет применяться "половина" от этого двигателя - РД-180, что позволяет двум ракетам использовать для запусков одну стартовую площадку. "Союз-6" сможет выводить на низкую орбиту 9 тонн груза.