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РИА Наука
2019-11-13T03:11Z
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РИА Новости

Российские ракеты "Союз" предполагается запускать с Байконура до 2062 года

03:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Архивное фото
НУР-СУЛТАН (Казахстан), 13 ноя - РИА Новости. "Назарбаевский старт" на Байконуре, с которого хотят запускать разрабатываемые в России новые ракеты-носители среднего класса "Союз-5" и "Союз-6", планируется использовать 40 лет - до 2062 года, говорится в копии презентации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В рамках существующих соглашений между двумя странами Байконур арендован Россией до 2050 года.
Согласно презентации, у "назарбаевского старта" "период эксплуатации: 2022-2062". При этом отмечается, что пуски ракет "Союз-5" начнут проводиться с этого комплекса с 2023 года, ракет "Союз-6" - с 2025 года.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск "Союза-5" с Байконура может быть проведен до конца 2022 года, а не в 2023 году, а "Союза-6" - через полтора года, то есть в 2023-2024 годах.
Космодром Байконур
7 ноября, 15:55
Источник: первый запуск спутников OneWeb с Байконура отложили на 2020 год
Ракета "Союз-5" с грузоподъёмностью на низкую околоземную орбиту (200 км) в 17 тонн создаётся на замену российско-украинской ракете "Зенит", производство которой было прекращено в 2014 году. На новом носителе будет использоваться модернизированный двигатель от "Зенита" - РД-171МВ. На "Союзе-6" будет применяться "половина" от этого двигателя - РД-180, что позволяет двум ракетам использовать для запусков одну стартовую площадку. "Союз-6" сможет выводить на низкую орбиту 9 тонн груза.
"Назарбаевский старт" - новое название проекта "Байтерек", который изначально задумывался под пуски ракет "Ангара". В ходе длительных согласований было решено запускать по проекту ракеты "Союз-5" и "Союз-6".
Нурсултан Назарбаев
6 ноября, 09:31
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
420006
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РИА НаукаНур-СултанКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосДмитрий РогозинРоссияКазахстан
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