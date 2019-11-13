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РИА Новости

Telegram требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram

02:59 13.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг с логотипом мессенджера Telegram
Флаг с логотипом мессенджера Telegram
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Telegram Павла Дурова требует от суда отклонить иск комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC), которым запрещена эмиссия ее криптовалюты Gram, говорится в поданном во вторник в суд документе.
Ранее SEC подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг".
"Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах", - говорится в заявлении Telegram.
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Компания обвиняет регулятора в том, что он действует волюнтаристским порядком в совершенно новой юридической отрасли, не предоставляет ясных инструкций и своевременно не уведомляет о своей позиции о том, что считается нарушением закона, а что нет. "Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, представляющих истца", - говорится в документе.
Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что этого не требовалось по закону.
"Также ответчики отрицают, что истец имеет право на какое-либо возмещение, и просит суд отклонить требования против ответчика с запретом на повторное выдвижение иска, а также присудить (ответчику) компенсацию, которую суд сочтет справедливой", - говорится в документе.
Cуд в октябре отложил разбирательство по иску до февраля. При этом суд оставил в силе временный запрет Telegram на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался американский биржевой регулятор.
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