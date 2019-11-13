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РИА Новости

В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента

02:38 13.11.2019 (обновлено: 04:31 13.11.2019)
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© REUTERS / Manuel Claure Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
© REUTERS / Manuel Claure
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса . Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Оппозиционер Карлос Меса, который был главным соперником Эво Моралеса на выборах президента Боливии, поздравил Жанин Аньес, временно принявшую на себя полномочия главы государства.
"Поздравляю нового конституционного президента Боливии Жанин Аньес. Наша страна укрепляется с ее приходом, призывом к демократии и законным, мирным и героическим подвигом", - написал Меса в Twitter.
Оппозиционный сенатор Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.
Высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом в воскресенье на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената, но ее должен утвердить парламент. Большинство в две трети в обеих палатах принадлежит партии Моралеса MAS, и ее депутаты не явились на заседание.
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