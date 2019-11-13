В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента

Оппозиционный сенатор Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны.

Высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом в воскресенье на фоне протестов ушло в отставку и покинуло страну, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената, но ее должен утвердить парламент. Большинство в две трети в обеих палатах принадлежит партии Моралеса MAS, и ее депутаты не явились на заседание.