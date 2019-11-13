США осудили обстрел Израиля из Газы, подтвердив право страны на самооборону

Крупнейшее за последние месяцы обострение палестино-израильского конфликта началось во вторник после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа Баха Абу аль-Ата, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет, израильские военные ответили авиаударами, погибли десять палестинцев, 45 были ранены.