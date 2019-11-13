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РИА Новости

США осудили обстрел Израиля из Газы, подтвердив право страны на самооборону

01:14 13.11.2019
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© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Военные ХАМАС в Секторе Газа
Военные ХАМАС в Секторе Газа
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Военные ХАМАС в Секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс выступил с осуждением обстрела Израиля с палестинской территории, заявив о праве еврейского государства на самооборону.
"Соединенные Штаты осуждают ракетные обстрелы, направленные по израильским мирным жителям. Очевидно, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" ставят насилие выше улучшения жизни жителей Газы. Америка решительно подтверждает право Израиля на самооборону", - написал Пенс в Twitter.
Крупнейшее за последние месяцы обострение палестино-израильского конфликта началось во вторник после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа Баха Абу аль-Ата, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет,  израильские военные ответили авиаударами, погибли десять палестинцев, 45 были ранены.
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