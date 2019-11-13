Шанхайский оркестр даст в Петербурге концерт в честь 70-летия дипотношений

Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. национальный оркестр даст концерт в Шанхайский национальный оркестр даст концерт в Петербурге на международном культурном форуме, выступление посвящено 70-летию установления дипломатических отношений, сообщают организаторы мероприятия.

КНР была образована 1 октября 1949 года. Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

"Шанхайский национальный оркестр даст концерт на сцене петербургской капеллы в Петербурге в честь 70-летия российско-китайских дипломатических отношений", - говорится в сообщении.

Гости из Китая исполнят "Новую восточную сюиту", которая представляет собой коллаж из шести музыкальных картин, в том числе "Река Янцзы", "Танцующие птицы", "Шелковый путь", "Симфония каллиграфии". В этом музыкальном полотне прозвучат народные китайские инструменты: скрипки цзинху и баньху, лютни пипа, флейты дицзы и сона.

Также музыканты исполнят симфонию "Ода миру" композитора и общественного деятеля Чжао Цзипина. В исполнении "Оды миру" примут участие солисты Андреевского оркестра. На одной сцене в капелле прозвучат русские и китайские национальные инструменты. Симфонию "Ода миру" Чжао Цзипин посвятил Второй мировой войне и трагедии "Нанкинской резни" (массовых убийств японскими военнослужащими гражданского населения столицы Китайской республики Нанкина в 1937-1938 годах). В 2015 году симфонию впервые в Петербурге исполнил Андреевский оркестр.