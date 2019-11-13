Исследование: поступающие в ссузы все чаще занимаются с репетиторами

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Абитуриенты, поступающие в учебные заведения среднего профессионального образования, все чаще готовятся к поступлению с репетиторами или ходят на подготовительные курсы, следует из данных мониторинга Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Абитуриенты, поступающие в учебные заведения среднего профессионального образования, все чаще готовятся к поступлению с репетиторами или ходят на подготовительные курсы, следует из данных мониторинга Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС , имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Несмотря на то, что молодые люди, получающие среднее профессиональное образование существенно реже, чем те, кто получает высшее образование, при подготовке к поступлению посещают подготовительные курсы или занимаются с репетиторами, ситуация меняется от поколения к поколению", - говорится в исследовании.

Уточняется, что среди тех, кто поступал в СПО в конце 90-х годов (поколение 41-46 лет), 14% посещали подготовительные курсы и 6,1% занимались с репетиторами. Среди молодежи, поступающей в СПО на стыке ХХ и ХХI веков (поколение 31-36 лет), уже 19% посещали подготовительные курсы и 9,9% занимались с репетиторами. Среди молодежи 23-29 лет 23% посещали подготовительные курсы при поступлении в СПО и 10,6% готовились к поступлению с репетиторами.

Как выяснили исследователи, основные причины выбора СПО с годами меняются не сильно. Независимо от рассматриваемого поколения, две основные причины – это возможность раньше начать работать и нехватка денег на вуз. Однако доля тех, кто считает, что со средним образованием будет легко найти работу, сокращается от 17,9% (поколение 41-46 лет) до 11,9% (молодежь 23-29 лет).

Мониторинг также показал, что направления подготовки, которым отдавала предпочтение молодежь, получающая среднее профессиональное образование, менялись с годами. Среди тех, кто выбирал СПО в конце 90-х, популярностью пользовались сферы услуг и торговли (14,6%), строительства и ремонта (13,2%), а также инженерные направления подготовки (12,5%). Молодежь, поступавшая в СПО на стыке ХХ и ХХI веков, в первую очередь выбирала сферу услуг и торговли (20,8%), а также строительство и ремонт (16%). Молодые люди в возрасте 23-29 лет выбирали в первую очередь сферу услуг и торговли (13,8%), медицину (13,8%), экономические и финансовые направления подготовки (13,1%).