Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T09:21Z
https://ria.ru/20191113/1560867406.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/101129/03/1011290319_0:0:3002:1689_1036x0_80_0_0_2f96577bef66bf0940ee9604269dc465.jpg
РИА Новости

Исследование: поступающие в ссузы все чаще занимаются с репетиторами

00:37 13.11.2019 (обновлено: 09:21 13.11.2019)
471
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАбитуриенты Уральского госуниверситета
Абитуриенты Уральского госуниверситета
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Абитуриенты, поступающие в учебные заведения среднего профессионального образования, все чаще готовятся к поступлению с репетиторами или ходят на подготовительные курсы, следует из данных мониторинга Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Несмотря на то, что молодые люди, получающие среднее профессиональное образование существенно реже, чем те, кто получает высшее образование, при подготовке к поступлению посещают подготовительные курсы или занимаются с репетиторами, ситуация меняется от поколения к поколению", - говорится в исследовании.
Уточняется, что среди тех, кто поступал в СПО в конце 90-х годов (поколение 41-46 лет), 14% посещали подготовительные курсы и 6,1% занимались с репетиторами. Среди молодежи, поступающей в СПО на стыке ХХ и ХХI веков (поколение 31-36 лет), уже 19% посещали подготовительные курсы и 9,9% занимались с репетиторами. Среди молодежи 23-29 лет 23% посещали подготовительные курсы при поступлении в СПО и 10,6% готовились к поступлению с репетиторами.
Как выяснили исследователи, основные причины выбора СПО с годами меняются не сильно. Независимо от рассматриваемого поколения, две основные причины – это возможность раньше начать работать и нехватка денег на вуз. Однако доля тех, кто считает, что со средним образованием будет легко найти работу, сокращается от 17,9% (поколение 41-46 лет) до 11,9% (молодежь 23-29 лет).
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
13 мая, 14:53
Кузнецова предложила вернуть льготы детям-сиротам при поступлении в ссузы
Мониторинг также показал, что направления подготовки, которым отдавала предпочтение молодежь, получающая среднее профессиональное образование, менялись с годами. Среди тех, кто выбирал СПО в конце 90-х, популярностью пользовались сферы услуг и торговли (14,6%), строительства и ремонта (13,2%), а также инженерные направления подготовки (12,5%). Молодежь, поступавшая в СПО на стыке ХХ и ХХI веков, в первую очередь выбирала сферу услуг и торговли (20,8%), а также строительство и ремонт (16%). Молодые люди в возрасте 23-29 лет выбирали в первую очередь сферу услуг и торговли (13,8%), медицину (13,8%), экономические и финансовые направления подготовки (13,1%).
Отмечается, что несмотря на популяризацию IT-технологий, доля молодежи, выбирающей ИКТ в качестве направления получения среднего профобразования, практически не меняется от поколения к поколению и составляет около 4%.
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
23 января 2018, 17:20
В ГД внесли законопроект о поддержке занятости выпускников вузов и ссузов
011403
Обсудить 1
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМоскваРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
Сергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН
Сдача ЕГЭ
Наблюдатели рассказали о необычных ухищрениях выпускников на ЕГЭ
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В школах и детсадах НАО усилили меры безопасности после убийства ребенка
Девочки за фортепиано
Ученые выяснили, как музыкальное образование влияет на человека
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния