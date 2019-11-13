Путин подписал закон об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин одобрил в редакции согласительной комиссии закон, направленный на большую публичность сведений о деятельности юрлиц, а также об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. В нем уточняется перечень сведений, подлежащих публичному раскрытию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

В ходе доработки документа законодатели исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет. Из закона также были исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Помимо прочего, закон обязывает кредиторов уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц, то есть коллекторов, к возврату просроченной задолженности путем размещения соответствующих сведений в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора, разместив сведения в едином реестре.