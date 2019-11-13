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РИА Новости

Путин подписал закон об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам

00:24 13.11.2019 (обновлено: 01:57 13.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил в редакции согласительной комиссии закон, направленный на большую публичность сведений о деятельности юрлиц, а также об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. В нем уточняется перечень сведений, подлежащих публичному раскрытию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
В ходе доработки документа законодатели исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет. Из закона также были исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.
Помимо прочего, закон обязывает кредиторов уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц, то есть коллекторов, к возврату просроченной задолженности путем размещения соответствующих сведений в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора, разместив сведения в едином реестре.
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В реестр вносятся сведения о кредиторе, коллекторе, номер и дата договора о его привлечении к взысканию долга. В реестр также вносятся ФИО, серия и номер паспорта, ИНН должника (при наличии), однако эти сведения не подлежат размещению в открытом доступе в интернете.
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ЗаконодательствоГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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