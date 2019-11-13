Путин встретится с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии

Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет 13 и 14 ноября. В рамках саммита пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России. Нынешний саммит проходит в Бразилии.

Сотрудничество Россия-Индия

Как рассказал журналистам помощник президента России, Путин начнет работу со встречи с Моди. В прошлый раз они видели в сентябре во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Приоритетное значение в сотрудничестве между двумя странами уделяется энергетике. По словам Ушакова, расширяется экспорт российских углеводородов в Индию. В частности, и Россия, и Индия заинтересованы в совместных СПГ-проектах, большие перспективы имеет взаимодействие между "Газпромом" и профильными индийскими компаниями. Кроме того, активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.

Еще один знакомый проект - строительство АЭС "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме уже функционируют блоки №1 и №2. Планово ведется сооружение второй (блоки №3 и №4) и третьей (блоки №5 и №6) очередей станции.

Взаимодействие с Нью-Дели успешно развивается во всех областях, включая сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, научные и культурно-гуманитарные контакты. Поддерживается активный политический диалог.

Россия и Индия также сотрудничает в области космоса. Москва, в частности, помогает партнерам готовить космонавтов. Подготовка космонавтов для первого индийского космического корабля будет проходить в два этапа: сначала в России, затем – в Индии, при этом Москва продолжит оказывать поддержку Нью-Дели в этом процессе.

Китайский путь

Позже в этот же день Путин встретится с Си Цзиньпином. Как ожидается, на встрече они обменяется мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Лидеры обеих стран не раз характеризовали отношения между странами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. В 2019 году отмечается 70-летие установления дипломатических связей.

В апреле Путин был с визитом в Пекине, где проходил форум "Один пояс, Один путь", а в июне Си Цзиньпин приезжал в Петербург на экономический форум.

Китай - крупнейший экономический партнер России, в 2018 году товарооборот увеличился на 24,5% и достиг рекордной отметки в 108 миллиардов долларов. По итогам восьми месяцев 2019 года рост продолжился – на 0,9% до 69,5 миллиарда долларов. Идет согласование плана действий по выходу на отметку в 200 миллиардов долларов к 2024 году.

Россия занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай сырой нефти. В декабре, как ожидается, в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

Кроме того, страны сотрудничают в сфере мирного атома, углубляют промышленную кооперацию, в том числе в контексте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета. Налажено взаимодействие в области космоса, инфраструктуры, сельского хозяйства, финансово-банковского дела.

Ведется работа по сопряжению интеграционных проектов.

Накануне саммита

Накануне основного дня, в который пройдет саммит БРИКС, лидеры стран-участниц объединения побывают на церемонии закрытия Делового форума, который соберет вместе руководителей крупнейших компаний и финансовых организаций пяти стран, а также ведущих экспертов, ученых, представителей общественных объединений и СМИ.

Тема форума – "Экономическое партнерство ради нового цикла развития".

На мероприятие приглашены около 700 участников. Программа включает несколько панельных сессий по актуальным направлениям сотрудничества – в области торговли и инвестиций, энергетики, инноваций, цифровой экономики.