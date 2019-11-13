"Мир жесток". Мать девять лет держала детей взаперти без документов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В городе Усть-Катаве Челябинской области мать девять лет держала взаперти троих детей. Они не ходили в школу, не имели документов, гулять могли только на участке за высоким забором. Чтобы подростки не убежали, по периметру были видеокамеры. В итоге, не выдержав гиперопеки, старшая дочь организовала побег. Когда мать узнала об этом, подожгла дом и свела счеты с жизнью.

"В дом никого не пускала"

Шестого ноября в полицию Усть-Катава позвонила женщина. Она представилась Диной Алиевой и сказала, что кто-то похитил троих ее детей: 20-летнюю Дарину, 15-летнего Дамира и 11-летнюю Алину (имена несовершеннолетних и фамилия изменены). Подростков разыскали в тот же день. Но домой они возвращаться не спешили. Признались, что сознательно скрылись от матери, которая последние девять лет фактически держала их в заточении.

"Дети рассказали, что покидать участок им было строжайше запрещено. Ни разу за эти годы они не ходили самостоятельно даже в магазин. Все необходимое — одежду, еду, обувь — мать приносила домой. Школу подростки тоже не посещали — Дина сама учила их читать и писать. Мобильный был только у Дарины. Да и то — пользоваться им она могла лишь в присутствии матери. Вокруг участка и внутри дома были установлены видеокамеры, чтобы контролировать каждый шаг детей. На случай сбоя техники во дворе жила огромная собака", — рассказал РИА Новости заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики Сергей Пульдяев.

© Фото : Усть-Катавская Неделя Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане) © Фото : Усть-Катавская Неделя Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)

Дом семьи Алиевых стоит на отшибе, окружен сплошным забором. Саму Дину в городе знали многие: она была хорошей портнихой. Правда, заказы принимала исключительно на крыльце или на нейтральной территории. Внутрь не пускала никого.

"О том, что в неприметном коттедже, помимо самой Дины, живут дети, никто из соседей не знал. Если на участке замечали гуляющих подростков, хозяйка объясняла, что они просто приехали на каникулы — в остальное же время живут у старшей, четвертой, дочери в Набережных Челнах".

Домой портниха обычно несла полные сумки продуктов и бытовой химии. Продавцы удивлялись — для кого она столько набирает. Но тревогу не поднимали. "У меня родственница работает в промтоварном магазине. Раз в пару месяцев Алиева заходила к ней и покупала 12 тюбиков светлой краски для волос, — разоткровенничалась одна из местных жительниц. — На вопрос, зачем ей столько, отвечала, что отрастают, приходится чуть ли не каждую неделю красить. А так как у нее и правда была пергидрольная шевелюра, никто не замечал подвоха. Это сейчас стало ясно, что она для двух дочерей краску покупала. Из них она тоже делала блондинок".

Кстати, спектакль Алиева разыгрывала не только для соседей, но и для мужа. Шестидесятидевятилетний мужчина последние годы не жил с семьей, но постоянно звонил. И слышал от младших, что они хорошо учатся, участвуют в школьной самодеятельности. Словом, ведут полноценную жизнь.

"Пока муж не уехал на заработки в соседний регион, Дина и вовсе по утрам демонстративно собирала детей в школу. Потом он уходил на работу, а ребята оставались дома. По крайней мере, так утверждает сам глава семьи", — поясняет Пульдяев.

"Хотела уберечь младших от повторения судьбы старшей дочери"

Алиевы не всегда были невидимками. В Усть-Катав они переехали в 2008 году из Башкирии. И первое время состояли на учете у всех социальных служб. Средняя дочь до второго класса ходила в школу, младшую до одиннадцати месяцев навещал педиатр. "А потом Дина всем сказала, что они уезжают обратно в Башкирию, забрала документы дочери из школы. И пропала. Все подумали, что и правда съехали, — пытается оправдаться Пульдяев. — Но, как выяснилось, они скитались по окрестным поселкам. Через год вернулись к нам, уже нелегально".

© Фото : соцсети Дина А. из города Усть-Катава Челябинской области, которая держала взаперти троих детей-подростков © Фото : соцсети Дина А. из города Усть-Катава Челябинской области, которая держала взаперти троих детей-подростков

Почему многодетная мать решила спрятать детей от мира, пока неясно. Местные предполагают, что таким образом она хотела уберечь младших от повторения судьбы старшей дочери. Вроде как еще в подростковом возрасте та по неосторожности убила человека. Положенный срок отсидела, вышла, переехала в Набережные Челны.

"Младшим детям Дина все время внушала: мир жесток, общество может их испортить, а она сама научит всему, что нужно, — объясняет представитель администрации. — Мы даже предполагали, что она могла состоять в какой-то секте. Но это не подтвердилось".

"Побег помог организовать знакомый по переписке"

Побег старшая из "сестер-невидимок" организовала, когда мать ушла в магазин. Помог телефон, который Дина купила ей для связи с отцом. "Сидеть в соцсетях мать девушке запрещала. Но тайно та все равно выходила в интернет. Не так давно познакомилась с двадцатилетним молодым человеком. Рассказала ему о порядках в доме. Тот разработал план побега и первые несколько часов, пока не приехали сотрудники полиции, укрывал девушку с сестрой и братом у себя", — сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

© Фото : соцсети Дина А. из Усть-Катава, которая держала взаперти троих детей-подростков © Фото : соцсети Дина А. из Усть-Катава, которая держала взаперти троих детей-подростков

Когда Дина узнала о побеге детей, она вроде как сказала сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних (ПДН): "Если хотите, можете меня посадить. Но я желала им только хорошего". На следующее утро она подожгла дом и покончила с собой.

Сейчас дети находятся в больнице, с ними работают психологи. Как объяснили в администрации города, забрать их готовы и старшая сестра из Набережных Челнов (она уже подала документы в опеку), и родной отец. "Пока мы им стараемся не докучать вопросами. Они сейчас в очень подавленном состоянии. Параллельно делаем старшим паспорта — документов у них нет", — добавляет Сергей Пульдяев.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре города, у детей есть следы физического насилия. Организована проверка. Также в ведомстве пытаются выяснить, почему о детях не было информации ни в органах соцзащиты, ни в учреждениях здравоохранения: "В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики".