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РИА Новости

"Они не боятся радиации": кого первыми отправят в эпицентр ядерного взрыва

08:00 13.11.2019 (обновлено: 10:22 13.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанововВоеннослужащий войск РХБЗ на учениях
Военнослужащий войск РХБЗ на учениях
© РИА Новости / Андрей Становов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Их поле боя — мельчайшие частицы, враг невидим, а риск безмерен. В среду, 13 ноября, Войска радиационной, химической и бактериологической защиты (РХБЗ) России отмечают профессиональный праздник. И хотя эти военнослужащие реже других фигурируют в сводках новостей, их роль в обеспечении безопасности страны переоценить сложно.

Химическое крещение

Боевые отравляющие газы Первой мировой навсегда изменили методы ведения войны. Вместо того чтобы бросать в атаку батальон за батальоном, к неприступной позиции могли подвести небольшое подразделение химвойск, вооруженное баллонами с хлором. За несколько минут бойцы заливали траншеи отравой, лишая противника жизни или воли к сопротивлению. Помимо газа, военные "химики" получили и другое страшное оружие для зачистки вражеских укреплений — огнеметы.
© Фото : National Archive/Official German Photograph of WWIНемецкие солдаты во время газовой атаки
Немецкие солдаты во время газовой атаки
© Фото : National Archive/Official German Photograph of WWI
Немецкие солдаты во время газовой атаки
Русские войска тоже совершали газобаллонные атаки, газометные обстрелы и огнеметание. К концу 1916-го в императорской армии насчитывалось 15 химических подразделений, которые действовали на разных участках фронта. С переменным успехом: газ — оружие капризное, зависит от погодных условий. Подул ветер — и в нем никакого проку.
Через десять лет после окончания войны, 8 февраля 1928-го, вступил в силу Протокол о запрещении удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (обычно называемый Женевским протоколом). СССР ратифицировал его в апреле того же года. Но там речь шла только о применении химического или биологического оружия, о производстве, хранении и транспортировке ничего не говорилось.
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В Великую Отечественную химические войска ставили дымовые завесы и маскировали крупные объекты. В действующей армии поддерживали высокую готовность противохимической защиты частей и соединений на случай применения противником химического оружия, уничтожали врага с помощью огнеметов.
За годы войны 17 батальонов и 13 рот ранцевых огнеметов, 25 батальонов фугасных огнеметов, 18 батальонов противохимической защиты были награждены орденами, 40 воинских частей удостоились почетных наименований, 28 военнослужащих-"химиков" стали Героями Советского Союза, тысячам вручили ордена и медали. К концу войны в армии насчитывалось 19 химических бригад, однако после Победы большинство расформировали.

Ядерный опыт

В атомную эру химические войска переключились на новые задачи: радиационная разведка, дезактивация, дегазация и дезинфекция, контроль безопасности личного состава, вооружения, техники и так далее.
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В 1954 году на Тоцком полигоне в маневрах под кодовым названием "Снежок" применялось ядерное оружие для прорыва полосы обороны условного противника. В учениях были задействованы порядка 45 тысяч военнослужащих. Специалисты химвойск оценили обстановку до взрыва, описали "гриб" и исследовали местность. Первые дозоры радиационной разведки прибыли в эпицентр через 40 минут после детонации и установили, что радиация тут — 50 рентген в час, в 300 метрах — 25, в 500-х — 0,5 рентгена в час, в 800-х — всего 0,1. Военнослужащие химических войск обработали специальными реагентами личный состав, подвергшийся облучению, и боевую технику.
Химвойска участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. К операции привлекли 1-ю, 20-ю, 25-ю, 51-ю бригады, а также все батальоны химзащиты 1-й гвардейской армии. Уже 27 апреля 1986-го сформировали оперативную группу управления начальника химических войск Минобороны СССР под руководством генерал-полковника Владимира Пикалова. Он лично возглавил первичную радиационную разведку с расчетом бронированных химических разведывательных машин 122 мобильного отряда. В дальнейшем на плечи химвойск легла вся тяжесть работ на взорвавшемся энергоблоке.

"Драконовское" пламя

Сейчас Войска радиационной, химической и бактериологической защиты (такое название официально закреплено в 1993 году) обеспечивают безопасность военнослужащих, населения и объектов инфраструктуры, с помощью специализированных машин и приборов проводят разведку местности и в случае обнаружения того или иного заражения обозначают границы его очага.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России — завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России — завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке
Помимо сугубо защитных функций, войска РХБЗ сохранили и знаменитое "драконовское" пламя. В списке задач на случай войны — нанесение противнику непоправимых потерь с помощью зажигательного оружия. Для этого в арсенале войск РХБЗ имеются, например, ручной пехотный огнемет РПО-А "Шмель", эквивалентный по разрушающему воздействию 152-миллиметровому артиллерийскому снаряду, и мобильная тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", способная за секунды отправить в сторону цели 24 220-миллиметровых зажигательных снаряда.
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ТОС-1А "Солнцепек"Войска РХБЗБезопасность
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