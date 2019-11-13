Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-13T09:00Z
https://ria.ru/20191113/1560856836.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104750/01/1047500171_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a615a2562aa86a52f6bf89f8d51aa2c5.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, когда у человека появляется чувство справедливости

09:00 13.11.2019
3206
© Fotolia / danr13Дети играют в детском саду
Дети играют в детском саду
© Fotolia / danr13
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали психофизиологические характеристики морального выбора и обнаружили, что поведение взрослых в ситуации группового конфликта принципиально отличается от поведения детей.
Мораль, как показывает множество научных работ, является одним из наиболее древних способов регуляции отношений между индивидами. Сознательно или нет, человек всегда соотносит свои действия с моральными нормами.
Девочки за фортепиано
11 ноября, 09:00РИА Наука
Ученые выяснили, как музыкальное образование влияет на человека
Специалисты МГППУ провели исследование, в котором показали, что моральная оценка личностью группового конфликта из-за ресурса изменяется в ходе индивидуального развития: от безусловной поддержки членов своей группы у детей — к справедливому отношению к членам чужих групп у старших детей и взрослых.
Эксперимент состоял из трех стадий: покой, диалог на отвлеченные темы и решение моральных дилемм. В ходе всего эксперимента проводилась регистрация сердечного ритма. Впоследствии анализировалась вариабельность сердечного ритма (ВСР), представляющая собой мельчайшие изменения регулярности ударов сердца. В данном эксперименте ВСР служил индикатором меры системного рассогласования организма, то есть давал информацию о стрессовом состоянии.

“Содержание дилеммы заключалось в том, чтобы отдать неделимый ресурс либо члену своей группы, которому ресурс нужен для необязательного блага, либо члену чужой группы, которому ресурс был необходим для выживания. Предлагаемые группы формировались по разным признакам — родственному, этническому, видовому“, — прокомментировала идею исследования научный сотрудник института экспериментальной психологии лаборатории нейрокогнитивных исследований индивидуального опыта МГППУ Ирина Созинова.

В результате ученые обнаружили, что у детей, склонных поддерживать членов чужих групп, регистрируется стрессовое состояние, в отличие от детей, чаще отдающих предпочтение члену своей группы.
У взрослых, напротив, поддержка членов чужих групп не сопровождается системным рассогласованием. Кроме того, процесс решения моральных дилемм у взрослых сопровождается меньшим стрессом, нежели беседа с экспериментатором и состояние покоя.
Ученые считают, что психофизиологические системы, сформированные на разных этапах развития, могут вступать в противоречие друг с другом, что и проводит к процессам системного рассогласования у детей при решении моральных дилемм.
Испуганная девочка
19 сентября, 10:44РИА Наука
Сила суеверий: почему современный человек до сих пор боится демонов
“Вероятно, формирование моральной оценки действий в подобных конфликтных ситуациях происходит постепенно. У взрослых накапливается достаточное количество эпизодов взаимодействия с другими, предписывающих справедливое отношение друг к другу”, — заявила Ирина Созинова.
Результаты были представлены в рамках доклада на Международной научно-технической конференции "Нейроинформатика-2019", а также на Международной конференции по психологической науке (Internetioanal Convientionof Psychological Science) в Париже в 2019 году.
Девушка пишет ручкой
7 ноября, 09:00РИА Наука
Почерк как детектор: найден способ оценить психику с помощью лазера
1800120
Обсудить 4
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
Рекомендуем
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Европа лишает граждан России главной мечты
Пляж в Таиланде
Врач объяснил, как нужно проводить отпуск
Пункты выдачи микрозаймов
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В прокуратуре прокомментировали скандал вокруг владельца кота и "Аэрофлота"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
11:00В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
Лента новостейМолния