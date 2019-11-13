Ученые выяснили, когда у человека появляется чувство справедливости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали психофизиологические характеристики морального выбора и обнаружили, что поведение взрослых в ситуации группового конфликта принципиально отличается от поведения детей.

Мораль, как показывает множество научных работ, является одним из наиболее древних способов регуляции отношений между индивидами. Сознательно или нет, человек всегда соотносит свои действия с моральными нормами.

Специалисты МГППУ провели исследование, в котором показали, что моральная оценка личностью группового конфликта из-за ресурса изменяется в ходе индивидуального развития: от безусловной поддержки членов своей группы у детей — к справедливому отношению к членам чужих групп у старших детей и взрослых.

Эксперимент состоял из трех стадий: покой, диалог на отвлеченные темы и решение моральных дилемм. В ходе всего эксперимента проводилась регистрация сердечного ритма. Впоследствии анализировалась вариабельность сердечного ритма (ВСР), представляющая собой мельчайшие изменения регулярности ударов сердца. В данном эксперименте ВСР служил индикатором меры системного рассогласования организма, то есть давал информацию о стрессовом состоянии.

“Содержание дилеммы заключалось в том, чтобы отдать неделимый ресурс либо члену своей группы, которому ресурс нужен для необязательного блага, либо члену чужой группы, которому ресурс был необходим для выживания. Предлагаемые группы формировались по разным признакам — родственному, этническому, видовому“, — прокомментировала идею исследования научный сотрудник института экспериментальной психологии лаборатории нейрокогнитивных исследований индивидуального опыта МГППУ Ирина Созинова.

В результате ученые обнаружили, что у детей, склонных поддерживать членов чужих групп, регистрируется стрессовое состояние, в отличие от детей, чаще отдающих предпочтение члену своей группы.

У взрослых, напротив, поддержка членов чужих групп не сопровождается системным рассогласованием. Кроме того, процесс решения моральных дилемм у взрослых сопровождается меньшим стрессом, нежели беседа с экспериментатором и состояние покоя.

Ученые считают, что психофизиологические системы, сформированные на разных этапах развития, могут вступать в противоречие друг с другом, что и проводит к процессам системного рассогласования у детей при решении моральных дилемм.

“Вероятно, формирование моральной оценки действий в подобных конфликтных ситуациях происходит постепенно. У взрослых накапливается достаточное количество эпизодов взаимодействия с другими, предписывающих справедливое отношение друг к другу”, — заявила Ирина Созинова.