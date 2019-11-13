Над кем смеетесь? Как в театрах показывают "Ревизора"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "К нам едет ревизор" — эта фраза вот уже почти двести лет не теряет актуальности. Реплики персонажей Гоголя давно ушли в народ, а страх перед власть имущими у многих так никуда и не исчез. Восьмиклассники разбирают текст на уроках, потом все вместе смотрят спектакль. Но в какой театр пойти? О самых интересных постановках классической комедии и их особенностях — в материале РИА Новости.

Хипстер-Хлестаков и Машков в горностае

Последняя премьера — "Ревизор" в "Табакерке". Театр вернулся к легендарной постановке 1991 года: режиссер (Сергей Газаров) и действующие лица — те же, актеры и эпоха изменились. Получилось весело, дерзко — напоминает настоящие американские горки.

Худрук театра Владимир Машков стал городничим. Зал трепещет на драматичных паузах, хохочет над шутками. Помогает создать образ исторический костюм — черные сапоги, строгие штаны, белая рубашка и щеголеватый сюртук. Сквозник-Дмухановский царит на сцене во всех смыслах слова, особенно в финале, когда Машков выходит при полном параде и даже в горностаевой мантии.

Хлестаков — один из самых юных в истории российского театра. Его сыграл Владислав Миллер, прошлогодний выпускник театральной школы Олега Табакова. Персонаж выглядит как хипстер: в оксфордах, подвернутых брюках чинос, льняном пиджаке, арафатке и классической шляпе. Так столичный гость выделяется из провинциальной толпы.

С первых минут на сцене он не может усидеть на месте: прыгает по перилам, отбивает на них чечетку, быстро забирается на второй этаж особняка городничего. Не отстает от него и очарованная ревизором супруга градоначальника Анна Андреевна (Яна Сексте): резво спускается на занавеске с балкона и разве что не выпрыгивает в зрительный зал. Не сдерживается она и в костюмах: предстает то как Нефертити, то как российская императрица.

Помимо этого карнавального безумства, в театре постарались максимально приблизиться к классике, показав город, от которого "хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Провинциальные нравы, кумовство, почти лубочные персонажи гротескны и смешны, но напоминают современников.

В восторге останутся как дети, так и взрослые. Если удастся купить билеты, можно идти всем классом. Следующий блок показов — 21 ноября, 4, 10, 27 декабря.

Ревизор в летах

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" 1 из 3 Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera © Фото : пресс-служба театра Et Cetera Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" 2 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera © Фото : пресс-служба театра Et Cetera Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" 3 из 3 Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 1 из 3 Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 2 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 3 из 3 Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Сцена погружается в кромешную тьму. Звучит громкая тревожная музыка, люстра обрывается и летит на пол… Но останавливается в полуметре от него.

Так начинается "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera". В постановке не раз отходят от первоисточника, но за счет этого зритель по-новому начинает смотреть на пьесу.

Режиссер Роберт Стуруа использовал многие технические возможности современного театра. Публика пугается громкого саундтрека, вздрагивает от искрящейся люстры, неотрывно следит за светом софитов, напоминающим стробоскоп. А вот костюмы — лаконичные, в спокойных тонах, чтобы не отвлекали от сюжета.

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Юного по пьесе Хлестакова, чиновника из Петербурга, играет народный артист РСФСР Александр Калягин. Поэтому главный герой передвигается на коляске, укрытый пледом, часто засыпает во время диалогов городничего или его жены. Но, умудренный опытом и годами, этот ревизор не лишен наивности и игривой доверчивости. Его реплика про "прескверный городишко" звучит капризно, как будто ожидающий десерта ребенок вдруг понял, что не дождется сладкого. Впрочем, его страх или восторг тоже кажутся детскими — искренними и непосредственными.

Городничий Сквозник-Дмухановский (Владимир Скворцов) и тут внушает ужас каждой репликой и держит в страхе весь зал. Идеальную пару ему составляет величавая Анна Андреевна (Наталья Благих), оттеняемая Авдотьей (Елизавета Рыжих). Последняя, загримированная как в театре кабуки и одетая в черные платок и платье, безмолвной совестью следует за героями на протяжении всего действия.

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" 1 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera © Фото : пресс-служба театра Et Cetera Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия" 2 из 3 Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera © Фото : пресс-служба театра Et Cetera Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" 3 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 1 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 2 из 3 Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera 3 из 3 Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera" © Фото : пресс-служба театра Et Cetera

В финале Стуруа показывает нам, что все происходящее — совсем не то, чем кажется. При этом и не то, что мы помним по гоголевскому тексту.

Школьникам будет интересно, но эта постановка не должна быть первым и единственным "Ревизором" в их жизни. Ближайшие спектакли намечены на 1, 21 декабря.

"Легкость в мыслях необыкновенная"

В Театре на Малой Бронной действие перенесено в начало XX века, может быть, потому, что играют в здании, построенном в 1902 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса.

Кстати, скоро там начнется ремонт , но перед временным переездом труппы на Яузу еще есть возможность посмотреть спектакль в атмосферных родных стенах.

Начало "Ревизора" выглядит как картина малых голландцев: застывшие на темном заднике мужчины в средневековых монашеских плащах словно позируют художнику. Тишину сцены разбавляют лишь редкие звуки воды.

Но все по Гоголю. Судья Ляпкин-Тяпкин берет взятки борзыми щенками, почтмейстер беззастенчиво вскрывает письма отправителей, ассигнованная сумма на строительство церкви при богоугодном заведении благополучно "пристроена", а на улицах "кабак и нечистота".

© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной 1 из 2 Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной 2 из 2 Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной 1 из 2 Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной 2 из 2 Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной

Городничий (Леонид Каневский) мил, его супруга Анна Андреевна (Лариса Тужаева) знай себе мечтает и распекает дочь (Таисия Ручковская). Марья Антоновна, не обращая внимания на крики матери, читает книги, занимается гимнастикой, прыгает в бассейн, окатывая зрителей волной брызг. И тут же покупается на лесть ревизора, и ее можно понять (его играет Даниил Страхов).

Хлестакова режиссер задумал избалованным кутилой. В первом акте Страхов — заложник своей характерной внешности. Красавцу и талантливому драматическому артисту тесно в рамках простого вруна — у Даниила слишком большой потенциал, чтобы притворяться обычным безыскусным лжецом.

© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной © Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной

Но позже Хлестаков запускает круговорот абсурда. От его авантюрных выходок и фантазий, которые придумываются на ходу, не оторваться.

Концовка не отходит от оригинала — зритель долго смеется. Темы взяточничества и самоуправства все так же современны, как и фраза городничего "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!"