Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-13T08:12Z
https://ria.ru/20191113/1560856563.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/23/1560822338_0:51:3010:1745_1036x0_80_0_0_10577e8bf757e31e1881c00b8c1242c9.jpg
РИА Новости

Над кем смеетесь? Как в театрах показывают "Ревизора"

08:00 13.11.2019 (обновлено: 08:12 13.11.2019)
358
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Ревизор" в театре Олега Табакова
Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. "К нам едет ревизор" — эта фраза вот уже почти двести лет не теряет актуальности. Реплики персонажей Гоголя давно ушли в народ, а страх перед власть имущими у многих так никуда и не исчез. Восьмиклассники разбирают текст на уроках, потом все вместе смотрят спектакль. Но в какой театр пойти? О самых интересных постановках классической комедии и их особенностях — в материале РИА Новости.

Хипстер-Хлестаков и Машков в горностае

Последняя премьера — "Ревизор" в "Табакерке". Театр вернулся к легендарной постановке 1991 года: режиссер (Сергей Газаров) и действующие лица — те же, актеры и эпоха изменились. Получилось весело, дерзко — напоминает настоящие американские горки.
Худрук театра Владимир Машков стал городничим. Зал трепещет на драматичных паузах, хохочет над шутками. Помогает создать образ исторический костюм — черные сапоги, строгие штаны, белая рубашка и щеголеватый сюртук. Сквозник-Дмухановский царит на сцене во всех смыслах слова, особенно в финале, когда Машков выходит при полном параде и даже в горностаевой мантии.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актеры Владислав Миллер, Владимир Машков, Яна Сексте в сцене из спектакля "Ревизор" по одноименной пьесе Н. В. Гоголя в Московском театре Олега Табакова

Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
1 из 6

Актеры Владислав Миллер, Владимир Машков, Яна Сексте в сцене из спектакля "Ревизор" по одноименной пьесе Н. В. Гоголя в Московском театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актеры Владислав Миллер в роли Хлестакова, Владислав Наумов в роли Уховертова, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского и Александр Фисенко в роли Земляники (слева направо)

Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
2 из 6

Актеры Владислав Миллер в роли Хлестакова, Владислав Наумов в роли Уховертова, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского и Александр Фисенко в роли Земляники (слева направо)

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Яна Сексте в роли Анны Андреевны (слева) и Юлиана Гребе в роли Марьи Антоновны в сцене из спектакля "Ревизор" в Театре Олега Табакова

Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
3 из 6

Яна Сексте в роли Анны Андреевны (слева) и Юлиана Гребе в роли Марьи Антоновны в сцене из спектакля "Ревизор" в Театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Владимир Машков, Яна Сексте, Василий Бриченко в спектакле "Ревизор" в постановке режиссера Сергея Газарова

Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
4 из 6

Владимир Машков, Яна Сексте, Василий Бриченко в спектакле "Ревизор" в постановке режиссера Сергея Газарова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер Владислав Миллер в роли Хлестакова (слева) и худрук Театра Олега Табакова — актер Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского

Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
5 из 6

Актер Владислав Миллер в роли Хлестакова (слева) и худрук Театра Олега Табакова — актер Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сергей Угрюмов, Владислав Миллер и Владимир Машков в спектакле "Ревизор" в Театре Олега Табакова в Москве

Спектакль Ревизор в театре О. Табакова
6 из 6

Сергей Угрюмов, Владислав Миллер и Владимир Машков в спектакле "Ревизор" в Театре Олега Табакова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 6

Актеры Владислав Миллер, Владимир Машков, Яна Сексте в сцене из спектакля "Ревизор" по одноименной пьесе Н. В. Гоголя в Московском театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актеры Владислав Миллер в роли Хлестакова, Владислав Наумов в роли Уховертова, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского и Александр Фисенко в роли Земляники (слева направо)

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 6

Яна Сексте в роли Анны Андреевны (слева) и Юлиана Гребе в роли Марьи Антоновны в сцене из спектакля "Ревизор" в Театре Олега Табакова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 6

Владимир Машков, Яна Сексте, Василий Бриченко в спектакле "Ревизор" в постановке режиссера Сергея Газарова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 6

Актер Владислав Миллер в роли Хлестакова (слева) и худрук Театра Олега Табакова — актер Владимир Машков в роли городничего Сквозник-Дмухановского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 6

Сергей Угрюмов, Владислав Миллер и Владимир Машков в спектакле "Ревизор" в Театре Олега Табакова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Хлестаков — один из самых юных в истории российского театра. Его сыграл Владислав Миллер, прошлогодний выпускник театральной школы Олега Табакова. Персонаж выглядит как хипстер: в оксфордах, подвернутых брюках чинос, льняном пиджаке, арафатке и классической шляпе. Так столичный гость выделяется из провинциальной толпы.
С первых минут на сцене он не может усидеть на месте: прыгает по перилам, отбивает на них чечетку, быстро забирается на второй этаж особняка городничего. Не отстает от него и очарованная ревизором супруга градоначальника Анна Андреевна (Яна Сексте): резво спускается на занавеске с балкона и разве что не выпрыгивает в зрительный зал. Не сдерживается она и в костюмах: предстает то как Нефертити, то как российская императрица.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Ревизор" в Театре Олега Табакова
Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Спектакль "Ревизор" в Театре Олега Табакова
Помимо этого карнавального безумства, в театре постарались максимально приблизиться к классике, показав город, от которого "хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Провинциальные нравы, кумовство, почти лубочные персонажи гротескны и смешны, но напоминают современников.
В восторге останутся как дети, так и взрослые. Если удастся купить билеты, можно идти всем классом. Следующий блок показов 21 ноября, 4, 10, 27 декабря.

Ревизор в летах

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
1 из 3

Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
2 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
3 из 3

Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
1 из 3

Александр Калягин в сцене из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
2 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
3 из 3

Фрагмент постановки "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
Сцена погружается в кромешную тьму. Звучит громкая тревожная музыка, люстра обрывается и летит на пол… Но останавливается в полуметре от него.
Так начинается "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera". В постановке не раз отходят от первоисточника, но за счет этого зритель по-новому начинает смотреть на пьесу.
Режиссер Роберт Стуруа использовал многие технические возможности современного театра. Публика пугается громкого саундтрека, вздрагивает от искрящейся люстры, неотрывно следит за светом софитов, напоминающим стробоскоп. А вот костюмы — лаконичные, в спокойных тонах, чтобы не отвлекали от сюжета.
© Фото : пресс-служба театра Et CeteraСцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"
Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"
Юного по пьесе Хлестакова, чиновника из Петербурга, играет народный артист РСФСР Александр Калягин. Поэтому главный герой передвигается на коляске, укрытый пледом, часто засыпает во время диалогов городничего или его жены. Но, умудренный опытом и годами, этот ревизор не лишен наивности и игривой доверчивости. Его реплика про "прескверный городишко" звучит капризно, как будто ожидающий десерта ребенок вдруг понял, что не дождется сладкого. Впрочем, его страх или восторг тоже кажутся детскими — искренними и непосредственными.
Городничий Сквозник-Дмухановский (Владимир Скворцов) и тут внушает ужас каждой репликой и держит в страхе весь зал. Идеальную пару ему составляет величавая Анна Андреевна (Наталья Благих), оттеняемая Авдотьей (Елизавета Рыжих). Последняя, загримированная как в театре кабуки и одетая в черные платок и платье, безмолвной совестью следует за героями на протяжении всего действия.
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
1 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
2 из 3

Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
© Фото : пресс-служба театра Et Cetera

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

Сцена из спектакля Ревизор. Версия в театре Et Cetera
3 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
1 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
2 из 3

Наталья Благих в роли Анны Андреевны в спектакле "Ревизор. Версия"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
3 из 3

Сцена из спектакля "Ревизор. Версия" в Театре "Et Cetera"

© Фото : пресс-служба театра Et Cetera
В финале Стуруа показывает нам, что все происходящее — совсем не то, чем кажется. При этом и не то, что мы помним по гоголевскому тексту.
Школьникам будет интересно, но эта постановка не должна быть первым и единственным "Ревизором" в их жизни. Ближайшие спектакли намечены на 1, 21 декабря.

"Легкость в мыслях необыкновенная"

В Театре на Малой Бронной действие перенесено в начало XX века, может быть, потому, что играют в здании, построенном в 1902 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса.
Кстати, скоро там начнется ремонт, но перед временным переездом труппы на Яузу еще есть возможность посмотреть спектакль в атмосферных родных стенах.
Начало "Ревизора" выглядит как картина малых голландцев: застывшие на темном заднике мужчины в средневековых монашеских плащах словно позируют художнику. Тишину сцены разбавляют лишь редкие звуки воды.
Но все по Гоголю. Судья Ляпкин-Тяпкин берет взятки борзыми щенками, почтмейстер беззастенчиво вскрывает письма отправителей, ассигнованная сумма на строительство церкви при богоугодном заведении благополучно "пристроена", а на улицах "кабак и нечистота".
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной

Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной

Сцена из спектакля Ревизор Театра на Малой Бронной
1 из 2

Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной

© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля Ревизор Театра на Малой Бронной
2 из 2
Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
1 из 2

Даниил Страхов и Леонид Каневский в спектакле "Ревизор" Театра на Малой Бронной

© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
2 из 2
Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
Городничий (Леонид Каневский) мил, его супруга Анна Андреевна (Лариса Тужаева) знай себе мечтает и распекает дочь (Таисия Ручковская). Марья Антоновна, не обращая внимания на крики матери, читает книги, занимается гимнастикой, прыгает в бассейн, окатывая зрителей волной брызг. И тут же покупается на лесть ревизора, и ее можно понять (его играет Даниил Страхов).
Хлестакова режиссер задумал избалованным кутилой. В первом акте Страхов — заложник своей характерной внешности. Красавцу и талантливому драматическому артисту тесно в рамках простого вруна — у Даниила слишком большой потенциал, чтобы притворяться обычным безыскусным лжецом.
© Фото : пресс-служба Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля Ревизор Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Ревизор" Театра на Малой Бронной
Но позже Хлестаков запускает круговорот абсурда. От его авантюрных выходок и фантазий, которые придумываются на ходу, не оторваться.
Концовка не отходит от оригинала — зритель долго смеется. Темы взяточничества и самоуправства все так же современны, как и фраза городничего "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!"
Хоть действие пьесы и перенесено на век вперед, но текст сохранен. Если учитель не боится, что все школьницы влюбятся в Хлестакова, то можно идти. Следующие постановки намечены на 8, 22 декабря.
Евгений Цыганов в фильме Одесса
8 ноября, 08:00Культура
Евгений Цыганов — о своих одинаковых ролях, репутации и мачизме
721014
КультураТеатрЛеонид КаневскийТеатр на Малой БроннойEt CeteraРоберт СтуруаВладимир МашковТеатр-студия Олега ТабаковаДаниил СтраховОлег ТабаковАлександр КалягинРоссия
Рекомендуем
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
"Мир жесток". Мать девять лет держала детей взаперти без документов
Лимфоцит в кровеносном сосуде
Функции не до конца понятны. В человеческом теле нашли странные клетки
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Европа лишает граждан России главной мечты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Каире
Шойгу в Египте: региональные державы предпочитают Россию, а не США
Мужчина отгоняет голубей на площади Сан-Марко в Венеции
Итальянская Атлантида. Как Венеция переживает наводнение
Военнослужащий войск РХБЗ на учениях
"Они не боятся радиации": кого первыми отправят в эпицентр ядерного взрыва
Певица Селена Гомес
Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса
Президент РФ В.Путин принимает участие в неформальном саммите БРИКС в Анталье
Их цель — половина мировой экономики. Зачем Путин едет на БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония
Как дешево отдохнуть в Японии: лайфхаки от местных жителей
Кот по кличке Квилти из приюта Friends For Life в Техасе
В техасском приюте изолировали кота, выпускавшего других кошек на свободу
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
11:11В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
11:02В МВД назвали регион, где лучше всего раскрывают IT-преступления
Лента новостейМолния