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РИА Новости
Культура

Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

Вчера, 13:41
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
"До конца декабря театр будет работать в своем родном здании на Малой Бронной. Здесь будут идти репетиции, и в январе начнется работа во Дворце на Яузе, где состоятся первые премьеры сезона", - сказал Богомолов на сборе труппы в четверг.
Режиссер Константин Богомолов
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Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Он отменил, что ремонт планируют завершить в течение года-полутора.
Нынешний сезон – первый в работе Богомолова художественным руководителем театра. Он рассказал о ближайших планах и отметил, что все намеченные работы будут реализованы, в том числе с помощью создаваемого фонда поддержки театра, который будет носить имя Соломона Михоэлса.
"К концу сентября уже завершится окончательное формирование этого фонда, с помощью которого мы сможем решать наши творческие задачи", - сказал Богомолов.
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