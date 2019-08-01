Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"До конца декабря театр будет работать в своем родном здании на Малой Бронной. Здесь будут идти репетиции, и в январе начнется работа во Дворце на Яузе, где состоятся первые премьеры сезона", - сказал Богомолов на сборе труппы в четверг.

Он отменил, что ремонт планируют завершить в течение года-полутора.

Нынешний сезон – первый в работе Богомолова художественным руководителем театра. Он рассказал о ближайших планах и отметил, что все намеченные работы будут реализованы, в том числе с помощью создаваемого фонда поддержки театра, который будет носить имя Соломона Михоэлса.