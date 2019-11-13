Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха в начале декабря

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На туристическом рынке начинается "дешевый предновогодний сезон", с конца ноября и до второй половины декабря цены на путевки будут низкими, На туристическом рынке начинается "дешевый предновогодний сезон", с конца ноября и до второй половины декабря цены на путевки будут низкими, сообщает АТОР.

Продолжает дешеветь "зимняя" Турция. Восьмидневный тур на двоих можно купить за 48 тысяч рублей. Минимальная стоимость аналогичной путевки — 31,5 тысячи рублей.

Стал доступнее Бахрейн: средняя цена турпакета на двоих на восемь ночей с вылетом в начале декабря — около 80 тысяч рублей. Это дешевле, чем, например, ОАЭ, где средний чек за такое путешествие — почти 88 тысяч. Минимальные цены расположились в обратном порядке: тур в Эмираты можно купить за 48 тысяч рублей, а в Бахрейн — за 57 тысяч рублей.

Отправиться вдвоем на Гоа можно, заплатив как минимум 39 тысяч рублей. Средний чек значительно выше – почти 95 тысяч рублей.

Приобрести тур стоимостью до 50 тысяч рублей для двух человек на 10 дней с вылетом в период с 29 ноября по 2 декабря можно в Иорданию.

От 50 до 100 тысяч рублей – минимальная цена аналогичных путевок в Китай (Хайнань), Вьетнам, Израиль, Индонезию, на Шри-Ланку и Кубу.