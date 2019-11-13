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РИА Новости

Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину

08:00 13.11.2019 (обновлено: 08:08 13.11.2019)
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© REUTERS / Gleb GaranichРабочие на подземном газохранилище на Украине
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены для населения почти на 15 процентов. Для заводов тарифы выросли на 20 процентов еще в прошлом месяце. А с 1 января оператор ГТС поднимет стоимость транспортировки газа, из-за чего многие стратегические предприятия готовятся к банкротству.

Шутки в сторону

Заявление "Нафтогаза" о повышении цен на газ для населения до 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку) ставит точку в споре о том, кто на самом деле принимает ключевые решения в стране — правительство или топливный монополист.
Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".
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Коболев по-прежнему в должности, а тарифы растут. И если прежний премьер Владимир Гройсман хотя бы делал вид, что предпринимает какие-то усилия для снижения цен, то в новом правительстве вполне обходятся без этого.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", — объяснял представитель президента в правительстве Андрей Герус (на этой неделе лишившийся должности).

"Нафтогаз" связывает нынешний рост цен с удорожанием импортного топлива за последние два месяца — со 174,6 до 199,5 доллара за тысячу кубометров. При этом Киев игнорирует предложение российского "Газпрома" о заключении контракта на прямые поставки, которые обойдутся на четверть дешевле.
В эфире одного из местных телеканалов глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил: даже если такая договоренность и появится, он "лично как министр будет исключать эту скидку из рынка, чтобы у нас снова не было этой диспропорции".
То есть Киев просто не хочет снижать тарифы, и украинцам предстоит выбирать: либо платить по завышенным ценам, либо мерзнуть. Причем это касается не только квартир, но и социальных учреждений: больниц, школ и детских садов.
Дело в том, что задолженность населения за топливо продолжает увеличиваться. По информации эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, общая сумма уже превысила 14,8 миллиарда гривен (более 600 миллионов долларов).
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Если долги не погасят, "Нафтогаз" прекратит подавать топливо местным облгазам, и их котельные остановятся. О вероятности такого сценария представители монополиста говорили еще в начале октября, предупредив, что в группе риска находятся 116 компаний, обеспечивающих теплом крупнейшие города: Киев, Мариуполь, Одессу, Харьков, Житомир и многие другие.

Удар по промышленности

Для украинских предприятий цена выросла еще больше — на 20 процентов. Между тем оператор газотранспортной сети "Укртрансгаз" (бывшая дочерняя компания "Нафтогаза", выделенная из его структуры в результате анбандлинга) готовит очередной удар по клиентам.
С 1 января в четыре раза повышаются внутренние цены на прокачку топлива. В результате каждая тысяча кубометров подорожает еще на 1,2 тысячи гривен и будет стоить в диапазоне 7-8,6 тысячи гривен без учета НДС.
"Дополнительные затраты украинских потребителей газа составят около 36 миллиардов гривен. <…> Это огромная нагрузка для компаний теплоэнергетического комплекса и чувствительных к ценам на топливо промышленных предприятий", — возмутился директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
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Аналитики отмечают: больше всего от новогоднего "подарка" "Нафтогаза" пострадают производители минеральных удобрений — "Черкассыазот", "Ровноазот", "Днепроазот" и другие. По словам президента Союза химиков Украины Алексея Голубова, эти предприятия и так работают с рентабельностью один-два процента, и очередное повышение цен на газ, вклад которого в себестоимость продукции достигает 80 процентов, приведет к остановке производства, из-за чего лишатся работы порядка 20 тысяч украинцев.

В прошлом году так уже было с компанией "Днепроазот" — предприятие простаивало с мая по декабрь, а после перезапуска на работу не вернулись 25 процентов сотрудников — уехали на заработки за границу.

Украинские удобрения потеряют позиции на мировом рынке и будут вытеснены более дешевыми российскими, предупреждает Голубов. А местным аграриям придется покупать продукцию отечественных химзаводов на треть дороже, что, в свою очередь, сильно ударит и по сельскохозяйственному экспорту — одному из главных источников валюты для страны.
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Андрей ГерусАлексей ОржельСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкртрансгазЭкономика
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