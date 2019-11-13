Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены для населения почти на 15 процентов. Для заводов тарифы выросли на 20 процентов еще в прошлом месяце. А с 1 января оператор ГТС поднимет стоимость транспортировки газа, из-за чего многие стратегические предприятия готовятся к банкротству.

Шутки в сторону

Заявление "Нафтогаза" о повышении цен на газ для населения до 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку) ставит точку в споре о том, кто на самом деле принимает ключевые решения в стране — правительство или топливный монополист.

Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".

Коболев по-прежнему в должности, а тарифы растут. И если прежний премьер Владимир Гройсман хотя бы делал вид, что предпринимает какие-то усилия для снижения цен, то в новом правительстве вполне обходятся без этого.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", — объяснял представитель президента в правительстве Андрей Герус (на этой неделе лишившийся должности).

"Нафтогаз" связывает нынешний рост цен с удорожанием импортного топлива за последние два месяца — со 174,6 до 199,5 доллара за тысячу кубометров. При этом Киев игнорирует предложение российского "Газпрома" о заключении контракта на прямые поставки, которые обойдутся на четверть дешевле.

В эфире одного из местных телеканалов глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил: даже если такая договоренность и появится, он "лично как министр будет исключать эту скидку из рынка, чтобы у нас снова не было этой диспропорции".

То есть Киев просто не хочет снижать тарифы, и украинцам предстоит выбирать: либо платить по завышенным ценам, либо мерзнуть. Причем это касается не только квартир, но и социальных учреждений: больниц, школ и детских садов.

Дело в том, что задолженность населения за топливо продолжает увеличиваться. По информации эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, общая сумма уже превысила 14,8 миллиарда гривен (более 600 миллионов долларов).

Если долги не погасят, "Нафтогаз" прекратит подавать топливо местным облгазам, и их котельные остановятся. О вероятности такого сценария представители монополиста говорили еще в начале октября, предупредив, что в группе риска находятся 116 компаний, обеспечивающих теплом крупнейшие города: Киев, Мариуполь, Одессу, Харьков, Житомир и многие другие.

Удар по промышленности

Для украинских предприятий цена выросла еще больше — на 20 процентов. Между тем оператор газотранспортной сети "Укртрансгаз" (бывшая дочерняя компания "Нафтогаза", выделенная из его структуры в результате анбандлинга) готовит очередной удар по клиентам.

С 1 января в четыре раза повышаются внутренние цены на прокачку топлива. В результате каждая тысяча кубометров подорожает еще на 1,2 тысячи гривен и будет стоить в диапазоне 7-8,6 тысячи гривен без учета НДС.

"Дополнительные затраты украинских потребителей газа составят около 36 миллиардов гривен. <…> Это огромная нагрузка для компаний теплоэнергетического комплекса и чувствительных к ценам на топливо промышленных предприятий", — возмутился директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Аналитики отмечают: больше всего от новогоднего "подарка" "Нафтогаза" пострадают производители минеральных удобрений — "Черкассыазот", "Ровноазот", "Днепроазот" и другие. По словам президента Союза химиков Украины Алексея Голубова, эти предприятия и так работают с рентабельностью один-два процента, и очередное повышение цен на газ, вклад которого в себестоимость продукции достигает 80 процентов, приведет к остановке производства, из-за чего лишатся работы порядка 20 тысяч украинцев.

В прошлом году так уже было с компанией "Днепроазот" — предприятие простаивало с мая по декабрь, а после перезапуска на работу не вернулись 25 процентов сотрудников — уехали на заработки за границу.