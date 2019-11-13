Основатель и член "Клуба Звукового Зрения" Вадим Арцев в очках для незрячих

13 ноября в мире отмечается Международный день слепых . Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих.

Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в Сен-Жюсте департамента Уаза во Франции. В 1784 году на свои средства он основал в Париже первую школу для слепых.

Он также содержал "мастерскую слепых-рабочих". Французский король Людовик XVI, убедившись в успехе этого учреждения, открыл первый казенный институт для слепых на 30 человек, число воспитанников которого вскоре увеличилось вчетверо. Из-за революционных событий (1789-1799) учреждение лишилось финансовой поддержки и было закрыто.

В 1806-1817 годах Валентин Гаюи жил в Петербурге, где в 1807 году под его руководством был открыт первый в России институт для слепых – учебное заведение типа интерната.

Скончался Гаюи в Париже в 1822 году.

Методы обучения Гаюи получили распространение во многих странах и были изложены в работах "Очерк обучения слепых" (1780) и "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых" (1788).

В 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта , позже нашедшего распространение во всех странах мира.

По данным Минздрава, в России 25,3 тысячи инвалидов по болезням глаз среди детей в возрасте до 17 лет, 20,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и более были впервые признаны инвалидами по зрению

Проблемами людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. По состоянию на 1 сентября 2018 года, общество насчитывает более 200 тысяч членов и объединяет 75 региональных организаций.

Основными целями ВОС являются:

- участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов;

- содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции;

- участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению.

В структуру ВОС входят три реабилитационных центра федерального значения (в Волоколамске Московской области, Бийске Алтайского края и Железногорске Курской области), Российская школа подготовки собак-проводников (Московская область), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (Москва), восемь региональных культурно-спортивных реабилитационных центров в Москве, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Перми, Ульяновске, Челябинске и Ярославле.

Также Всероссийскому обществу слепых принадлежит Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс (Москва) для реализации программы "Социальный туризм для инвалидов по зрению", в котором ежегодно принимают участие более 130 инвалидов по зрению.

Среди слепых было немало знаменитых людей : древнегреческий поэт Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон . Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский.

Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая.