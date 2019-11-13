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РИА Новости

Международный день слепых

07:33 13.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь и член "Клуба Звукового Зрения" Вадим Арцев в очках для незрячих
Основатель и член Клуба Звукового Зрения Вадим Арцев в очках для незрячих
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 ноября в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
В 1984 году эта дата была учреждена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, одного из первых тифлопедагогов, автора рельефного алфавита для незрячих.
Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в Сен-Жюсте департамента Уаза во Франции. В 1784 году на свои средства он основал в Париже первую школу для слепых.
Он также содержал "мастерскую слепых-рабочих". Французский король Людовик XVI, убедившись в успехе этого учреждения, открыл первый казенный институт для слепых на 30 человек, число воспитанников которого вскоре увеличилось вчетверо. Из-за революционных событий (1789-1799) учреждение лишилось финансовой поддержки и было закрыто.
В 1803 году Гаюи получил приглашение императора Александра I приехать в Россию и основать в Петербурге институт для слепых.
В 1806-1817 годах Валентин Гаюи жил в Петербурге, где в 1807 году под его руководством был открыт первый в России институт для слепых – учебное заведение типа интерната.
Французский педагог был удостоен российского ордена "За ревностное усердие", которым его наградил император Александр I.
Скончался Гаюи в Париже в 1822 году.
Методы обучения Гаюи получили распространение во многих странах и были изложены в работах "Очерк обучения слепых" (1780) и "Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых" (1788).
В 1829 году француз Луи Брайль, воспитанник Парижского института для слепых, разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, позже нашедшего распространение во всех странах мира.
По данным ВОЗ, всего в мире около 2,2 миллиарда человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. Около 36 миллионов человек поражены слепотой.
По данным Минздрава, в России 25,3 тысячи инвалидов по болезням глаз среди детей в возрасте до 17 лет, 20,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и более были впервые признаны инвалидами по зрению.
Проблемами людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. По состоянию на 1 сентября 2018 года, общество насчитывает более 200 тысяч членов и объединяет 75 региональных организаций.
Основными целями ВОС являются:
- участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов;
- содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции;
- участие в трудовой реабилитации, повышении образования, развитии культуры и спорта среди инвалидов по зрению.
В структуру ВОС входят три реабилитационных центра федерального значения (в Волоколамске Московской области, Бийске Алтайского края и Железногорске Курской области), Российская школа подготовки собак-проводников (Московская область), Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (Москва), восемь региональных культурно-спортивных реабилитационных центров в Москве, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Перми, Ульяновске, Челябинске и Ярославле.
Также Всероссийскому обществу слепых принадлежит Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс (Москва) для реализации программы "Социальный туризм для инвалидов по зрению", в котором ежегодно принимают участие более 130 инвалидов по зрению.
Лечебно-профилактические учреждения ВОС включают три санатория в городе Геленджике, Пятигорске и Московской области.
Среди слепых было немало знаменитых людей: древнегреческий поэт Гомер, подаривший миру "Илиаду" и "Одиссею", святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон. Не от рождения были слепыми итальянский физик, механик, философ, математик и астроном Галилео Галилей, американский репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим именем названа престижная премия в области журналистики, известный русский математик Николай Лобачевский.
Мировую известность получил слепой от рождения американский музыкант и композитор Стиви Уандер. Также известны слепые солисты – итальянский лирический тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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