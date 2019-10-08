Свыше 2,2 миллиардов человек в мире слепы или имеют нарушения зрения

ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения и не получают помощи, необходимой при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта, говорится в первом докладе Всемирной организации здравоохранения о ситуации со зрением в мире, опубликованном во вторник.

Доклад обнародован в преддверии Всемирного дня зрения, который ежегодно проводится 10 октября.

По данным ВОЗ, всего в мире как минимум 2,2 миллиарда человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. При этом более 1 миллиарда из этих случаев является следствием отсутствия профилактики или должного лечения.

"Сегодня 65 миллионов человек страдают слепотой или нарушениями зрения (из-за катаракты – ред.), хотя вернуть им зрение можно за один день с помощью операции по лечению катаракты; более 800 миллионов человек не могут вести полноценную жизнь, потому что у них нет возможности приобрести пару очков. Эта ситуация недопустима. Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи, должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом финансовых трудностей. Включение офтальмологической помощи в национальные планы и пакеты базового медицинского обслуживания является важным элементом в работе каждой страны по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Одними из основных факторов, которые приводят к ухудшению зрения, в ВОЗ называют изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Больше проблем со зрением испытывают люди, живущие в сельских районах, малоимущие, женщины, пожилые люди, инвалиды, этнические меньшинства и коренное население.

В частности, в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии с низким и средним уровнем дохода распространенность слепоты в восемь раз выше, чем во всех странах с высоким уровнем дохода. Показатели распространенности катаракты и трахоматозного трихиаза выше среди женщин, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.