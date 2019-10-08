Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T16:08Z
https://ria.ru/20191008/1559546833.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149465/67/1494656706_0:104:1500:948_1036x0_80_0_0_318d3313700ff9c426d4f5570f1a38e7.jpg
РИА Новости

Свыше 2,2 миллиардов человек в мире слепы или имеют нарушения зрения

16:08 08.10.2019
351
© РИА Новости / Евгений БиятовСлабовидящий
Слабовидящий
© РИА Новости / Евгений Биятов
Слабовидящий. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения и не получают помощи, необходимой при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта, говорится в первом докладе Всемирной организации здравоохранения о ситуации со зрением в мире, опубликованном во вторник.
Доклад обнародован в преддверии Всемирного дня зрения, который ежегодно проводится 10 октября.
Воспитанник интерната для слепых
13 августа, 10:48РИА Новости
В Минздраве рассказали о сокращении числа слепых детей с 2013 года
По данным ВОЗ, всего в мире как минимум 2,2 миллиарда человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. При этом более 1 миллиарда из этих случаев является следствием отсутствия профилактики или должного лечения.
"Сегодня 65 миллионов человек страдают слепотой или нарушениями зрения (из-за катаракты – ред.), хотя вернуть им зрение можно за один день с помощью операции по лечению катаракты; более 800 миллионов человек не могут вести полноценную жизнь, потому что у них нет возможности приобрести пару очков. Эта ситуация недопустима. Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи, должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом финансовых трудностей. Включение офтальмологической помощи в национальные планы и пакеты базового медицинского обслуживания является важным элементом в работе каждой страны по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Одними из основных факторов, которые приводят к ухудшению зрения, в ВОЗ называют изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Больше проблем со зрением испытывают люди, живущие в сельских районах, малоимущие, женщины, пожилые люди, инвалиды, этнические меньшинства и коренное население.
Светофор
12 августа, 11:46Новости Подмосковья
В Подмосковье заработали первые тактильные светофоры
В частности, в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии с низким и средним уровнем дохода распространенность слепоты в восемь раз выше, чем во всех странах с высоким уровнем дохода. Показатели распространенности катаракты и трахоматозного трихиаза выше среди женщин, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
Для оказания помощи 1 миллиарду человек, страдающим нарушениями зрения, вызванными близорукостью или дальнозоркостью, или слепотой, вызванной катарактой, ВОЗ рассчитывает получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов США.
202211
Обсудить 0
ВОЗЖенева (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Общественная палата обратится в СЕ по поводу языковой ситуации на Украине
РИА
Новости
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польская правящая партия обещает не допустить однополых браков и эвтаназии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка
Молоток судьи
Украинский подросток через суд обязал родителей платить ему алименты
Лента
новостей
Циркулярная пила
Врачи в Подмосковье спасли пациента, травмированного циркулярной пилой
Заставка мультсериала Южный парк
Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Президент США Дональд Трамп
Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США
Сотрудники ФСИН
Экс-начальника колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, обвинили в халатности
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Машина скорой помощи в Польше
В Польше два сапера погибли при обезвреживании снарядов времен войны
Шри-Ланка. Автобус с беженцами
На Шри-Ланке около 30 детей пострадали при падении автобуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния