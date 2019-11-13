Группа БРИКС

Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве

БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая.

В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).

Совокупное население государств БРИКС составляет около трех миллиардов человек (42% населения мира), территория – 26% земной суши.

Совокупный номинальный ВВП пяти стран составляет 18,6 триллиона долларов , что составляет около 23% валового мирового продукта. По оценкам Международного валютного фонда, страны БРИКС обеспечивают более половины мирового экономического роста в течение последних 10 лет.

Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года , когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества.

Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.

16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.

9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.

В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.

7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.

Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров . В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами".

Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности.

В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР).

Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай).

За последние годы объединение пяти крупных государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран превратилось в полноформатный механизм многопрофильного стратегического партнерства. Ежегодно проходят два саммита лидеров стран объединения – основной и заседание "на полях" встречи "Группы двадцати", около 100 официальных мероприятий, из них примерно 20 министерского уровня. Создана широкая сеть профильного взаимодействия пяти стран, контактов и сотрудничества между деловыми кругами, учеными и другими представителями гражданского общества.

Как отметил президент России Владимир Путин, основными темами саммита стали "противодействие односторонним подходам в мировых делах, защита многосторонности, использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции".

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. В документе они подтвердили приверженность принципам равенства и демократии и призвали решать международные конфликты мирным путем.