Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T07:34Z
https://ria.ru/20191113/1560805921.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3e20ed53501e5123ac586bddee34d986.jpg
РИА Новости

Группа БРИКС

07:34 13.11.2019
239
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).
Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая.
В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
Совокупное население государств БРИКС составляет около трех миллиардов человек (42% населения мира), территория – 26% земной суши.
Совокупный номинальный ВВП пяти стран составляет 18,6 триллиона долларов, что составляет около 23% валового мирового продукта. По оценкам Международного валютного фонда, страны БРИКС обеспечивают более половины мирового экономического роста в течение последних 10 лет.
Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества.
Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.
16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.
9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.
В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.
7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.
Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами".
Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности.
В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР).
Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай).
За последние годы объединение пяти крупных государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран превратилось в полноформатный механизм многопрофильного стратегического партнерства. Ежегодно проходят два саммита лидеров стран объединения – основной и заседание "на полях" встречи "Группы двадцати", около 100 официальных мероприятий, из них примерно 20 министерского уровня. Создана широкая сеть профильного взаимодействия пяти стран, контактов и сотрудничества между деловыми кругами, учеными и другими представителями гражданского общества.
25-27 июля 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел десятый юбилейный саммит БРИКС.
Как отметил президент России Владимир Путин, основными темами саммита стали "противодействие односторонним подходам в мировых делах, защита многосторонности, использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции".
Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. В документе они подтвердили приверженность принципам равенства и демократии и призвали решать международные конфликты мирным путем.
В 2019 году саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
020000
Обсудить 0
БРИКССправкиВ мире
Рекомендуем
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Основатель и член Клуба Звукового Зрения Вадим Арцев в очках для незрячих
Международный день слепых
Паводок в Венеции
Венецианский паводок достиг рекордной высоты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперты предположили, чего ждать от встречи Трампа и Эрдогана
Президент США Дональд Трамп
Автора жалобы на Трампа заподозрили в незаконном сборе средств
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
Число жертв взрыва у здания МВД Афганистана возросло до семи
Учения войск радиационной, химической и биологической защиты
День войск радиационной, химической и биологической защиты в России
Флаги России и Индии
Межгосударственные отношения России и Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Сенбернар, архивное фото
В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями
Протесты в Боливии
Из-за протестов в Боливии США эвакуируют семьи своих чиновников
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Президент США Дональд Трамп
Трамп угрожал уволить Малвейни за слова о военной помощи Украине, пишут СМИ
Протесты в Боливии
Россия призвала страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
Лента новостейМолния