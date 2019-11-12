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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщение о минировании 54 объектов

23:16 12.11.2019
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© Фото : Українська правда / Евгений РуденкоСотрудники правоохранительных органов в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов в Харькове
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
Сотрудники правоохранительных органов в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Харькова проверяет информацию о минировании 54 объектов, среди которых аэропорт, вокзалы, медучреждения, торговые центры и жилые дома, сообщила пресс-служба Нацполиции области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию 12 ноября", - информируют правоохранители.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В понедельник неизвестный сообщал о минировании трёх судов в Харькове. Тогда правоохранители проверили объекты, взрывчатка найдена не была.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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