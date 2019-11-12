В Харькове проверяют сообщение о минировании 54 объектов

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Полиция Харькова проверяет информацию о минировании 54 объектов, среди которых аэропорт, вокзалы, медучреждения, торговые центры и жилые дома, сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале поступило в полицию 12 ноября", - информируют правоохранители.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В понедельник неизвестный сообщал о минировании трёх судов в Харькове. Тогда правоохранители проверили объекты, взрывчатка найдена не была.