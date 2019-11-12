Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T09:50Z
https://ria.ru/20191112/1560866253.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:315:2944:1971_1036x0_80_0_0_df3fbe12be537126a552316ea536ee7a.jpg
РИА Новости

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

23:00 12.11.2019 (обновлено: 09:50 13.11.2019)
36557
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МИД Украины потребовал от Москвы доказательств того, что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма. Об этом заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль в ходе брифинга.
Так чиновница прокомментировала решение Международного суда ООН, который отклонил жалобу российской стороны. Представители России заявляли, что предмет разбирательства находится за пределами юрисдикции этого органа. В свою очередь, председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию института над разбирательством по этому вопросу.
Здание Министерства иностранных дел России
9 ноября, 15:24
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
"Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами", — заявила Зеркаль.
Само решение судьи она назвала "победой украинской дипломатии на российском поле".
По ее словам, окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022-2023 годов.

Дело "Украина против России"

В 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Поселок Коктебель в Крыму
6 июня, 10:33
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Россия неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на то, что не является стороной конфликта в Донбассе, а права меньшинств в стране не ущемляются.
Кроме того, аргументы украинской стороны сводились к тому, что суд должен был "принять как достоверные" выдвинутые Киевом утверждения, хотя защита предоставила факты, опровергающие обвинения.
"Украина пытается создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации", — подчеркивал один из адвокатов во время слушаний.
Также российский МИД указывал на неполное выполнение Украиной обязательных процессуальных условий: "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.
Киев
Вчера, 20:00
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Москва также считает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Представители российской делегации обращались к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
Также МИД подчеркнул, что иск Украины в суд ООН является продолжением практики злоупотребления Киевом международными инструментами для достижения собственных политических целей.
25192746593
Обсудить 36
Ситуация на УкраинеЕлена ЗеркальМИД УкраиныМеждународный суд ООНООНРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Это верно: мы до сих пор финансируем украинских террористов, поставляя им какие-то товары, электричество, уголь... Мы даже ведем с ними переговоры в Минске, что, конечно, недопустимо.
12 ноября, 23:06
Von Stirliz
168103170381
"…Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов". Как я понял, Украина этого не дождётся и вердикт суда не узнает, страны уже не будет, Зеленский и Ко турборежим включили.
12 ноября, 23:18
Себекхотеп III
78200102
Рекомендуем
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Обещать — не значит жениться: "Нафтогаз" обманул всю Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Европа лишает граждан России главной мечты
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Крым
В Госдуме оценили попытки убедить жителей Крыма отдать его Украине
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
Россия "сжимает арктический кулак", считает датский журналист
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
12:06В ДНР приступили к разминированию участка отвода сил у Петровского
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
Лента новостейМолния