Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. МИД Украины потребовал от Москвы доказательств того, что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма. Об этом заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль в ходе брифинга.

Так чиновница прокомментировала решение Международного суда ООН, который отклонил жалобу российской стороны. Представители России заявляли, что предмет разбирательства находится за пределами юрисдикции этого органа. В свою очередь, председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию института над разбирательством по этому вопросу.

"Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами", — заявила Зеркаль.

Само решение судьи она назвала "победой украинской дипломатии на российском поле".

По ее словам, окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022-2023 годов.

Дело "Украина против России"

В 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия неоднократно отвергала подобные обвинения и указывала на то, что не является стороной конфликта в Донбассе, а права меньшинств в стране не ущемляются.

Кроме того, аргументы украинской стороны сводились к тому, что суд должен был "принять как достоверные" выдвинутые Киевом утверждения, хотя защита предоставила факты, опровергающие обвинения.

"Украина пытается создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации", — подчеркивал один из адвокатов во время слушаний.

Также российский МИД указывал на неполное выполнение Украиной обязательных процессуальных условий: "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.

Москва также считает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Представители российской делегации обращались к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".