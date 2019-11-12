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РИА Новости

МИД Великобритании призвал к деэскалации насилия в секторе Газа

21:59 12.11.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Газе и призывает стороны к деэскалации конфликта.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Газе. Великобритания осуждает ракетные обстрелы мирного населения. Любые нападения на мирных жителей незаконны и не имеют оправдания. Мы призываем все стороны к быстрой деэскалации ситуации и к поддержке усилий ООН и Египта, направленных на это", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.
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Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.
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