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РИА Новости

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

21:48 12.11.2019
222089
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.
Бурый медведь
2 сентября, 09:52
В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, оплата труда устанавливается в повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А для кого , интересно , все эти пустые законы принимаются : четырехдневная неделя , сокращение рабочего дня женщинам на селе ? Это ведь не работники секретариата АП , которым нечего делать ! Людям зарабатывать надо , чтобы не хлебать нищету , в которую их ввергают инициативы правительства . Если еще и совместительство запретят , заботясь о здоровье трудящихся , то им совсем труба придет .
12 ноября, 22:14
Servi Dei
194113321
Тут дал там взял.
12 ноября, 21:49
ДАДоктор Аив
105130429
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