МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все стороны готовы собраться в нормандском формате, если будет прогресс на политическом треке и "на земле", в этом случае проведение саммита будет зависеть только от совмещения графиков президентов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Все стороны готовы собраться в нормандском формате, если будет прогресс на политическом треке и "на земле", в этом случае проведение саммита будет зависеть только от совмещения графиков президентов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе , но конкретные даты назвать отказался.

Грушко напомнил об условиях, необходимых для созыва саммита в нормандском формате: "на земле" - это завершение разведения сил, и фиксация "формулы Штайнмайера" - на политическом треке".

"В том, что касается дат, то, конечно, все исходят из того, что если условия, о которых я говорил, - это прогресс на политическом треке и "на земле", то все стороны готовы собраться в нормандском формате", - сказал дипломат.

"До конца года возможно проведение (нормандского саммита - ред.) - если будут соответствующие политические условия, то этот вопрос только будет состоять в совмещении графиков президентов", - отметил он.