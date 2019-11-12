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РИА Новости

МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"

21:16 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все стороны готовы собраться в нормандском формате, если будет прогресс на политическом треке и "на земле", в этом случае проведение саммита будет зависеть только от совмещения графиков президентов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе, но конкретные даты назвать отказался.
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Грушко напомнил об условиях, необходимых для созыва саммита в нормандском формате: "на земле" - это завершение разведения сил, и фиксация "формулы Штайнмайера" - на политическом треке".
"В том, что касается дат, то, конечно, все исходят из того, что если условия, о которых я говорил, - это прогресс на политическом треке и "на земле", то все стороны готовы собраться в нормандском формате", - сказал дипломат.
"До конца года возможно проведение (нормандского саммита - ред.) - если будут соответствующие политические условия, то этот вопрос только будет состоять в совмещении графиков президентов", - отметил он.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассМИД РФАлександр ГрушкоФранцияГерманияУкраинаВ мире
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