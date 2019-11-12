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РИА Новости

Лукашенко назвал товарооборот Австрии и Белоруссии позором

21:12 12.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Вена не используют в полной мере имеющийся потенциал для наращивания торговли, глава государства назвал позором двусторонний товарооборот в размере около 200 миллионов долларов.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление президент сделал во время участия в работе Белорусско-австрийского экономического форума в Вене.
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По данным пресс-службы, "президент подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором". "Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Белорусский лидер также пообещал поддержку представителям бизнеса, которые решат инвестировать в Белоруссию. "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать", - отметил Лукашенко.
Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии - первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.
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