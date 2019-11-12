Лукашенко назвал товарооборот Австрии и Белоруссии позором

По данным пресс-службы, "президент подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором". "Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белорусский лидер также пообещал поддержку представителям бизнеса, которые решат инвестировать в Белоруссию. "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать", - отметил Лукашенко.