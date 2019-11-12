Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.

Эксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФ Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.

Отвечая на просьбу прокомментировать, будет ли ЕС учитывать возможный прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе при рассмотрении вопроса об очередном продлении ограничительных мер, собеседник агентства напомнил, что "экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики действуют до 31 января 2020 года", а "решение относительно их будущего должно быть принято Советом до этой даты".

"Решение о продлении санкций еще на шесть месяцев последовало на саммите в июне за докладом от канцлера (Германии) Ангелы Меркель и президента (Франции) Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений", - напомнил чиновник.

"Срок действия экономических санкций был увязан Евросоветом еще в марте 2015 года с полным выполнением минских соглашений... Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", - пояснил он, добавив, что конкретную повестку евросаммита предстоит определить председателю Евросовета.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.