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РИА Новости

Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС

20:41 12.11.2019 (обновлено: 20:48 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Вопрос о дальнейшем продлении экономических санкций против России будет рассмотрен заблаговременно до истечения установленного срока и в привязке к выполнению минских соглашений, заявил РИА Новости во вторник чиновник в структурах ЕС.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина" ранее заявил, что Украина с первого дня введения Евросоюзом санкций против России готова к их отмене и надеется получить максимальную компенсацию в любой форме от ЕС.
Дмитрий Кулеба
Вчера, 14:12Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФВице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.
Отвечая на просьбу прокомментировать, будет ли ЕС учитывать возможный прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе при рассмотрении вопроса об очередном продлении ограничительных мер, собеседник агентства напомнил, что "экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики действуют до 31 января 2020 года", а "решение относительно их будущего должно быть принято Советом до этой даты".
"Решение о продлении санкций еще на шесть месяцев последовало на саммите в июне за докладом от канцлера (Германии) Ангелы Меркель и президента (Франции) Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений", - напомнил чиновник.
"Срок действия экономических санкций был увязан Евросоветом еще в марте 2015 года с полным выполнением минских соглашений... Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", - пояснил он, добавив, что конкретную повестку евросаммита предстоит определить председателю Евросовета.
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Вчера, 20:00
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
С декабря эту должность займет экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Ездят по ушам
Вчера, 20:47
Ездят по ушам
1380052
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаШарль МишельЭммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельРоссияУкраинаВ мире
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