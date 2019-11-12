Брод предложил Росмолодежи создать пособие по борьбе с радикализмом

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод предложил руководителю Росмолодежи Александру Бугаеву разработать учебно-методическое пособие по преодолению радикализма, экстремизма в молодежной среде.

Ранее Брод сообщил, что встретится 12 ноября с Бугаевым и обсудит, в том числе, профилактику радикализма, экстремизма у молодежи и предотвращение агрессии в интернете.

"Состоялась рабочая встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым, где были обсуждены вопросы взаимодействия и с Советом по правам человека, и с общероссийской общественной организацией "Юристы за права и достойную жизнь человека"... Вторая тема - преодоление радикализма, экстремизма в молодежной среде. Для этих целей будет подготовлено силами экспертов и правозащитников учебно-методическое пособие, ориентированное на молодежь", - сказал РИА Новости Брод.

Он добавил, что в пособии будет разъясняться опасность радикальной идеологии, рассказываться, как противостоять вербовке радикальных организаций, как распознавать радикальные сайты, куда обращаться при реагировании на угрозы, связанные с радикальными проявлениями. Также будут описаны пути разрешения конфликтных ситуаций в национальной и религиозной сферах.

По его словам, также обсуждалось участие молодежных организаций в мониторинге избирательных кампаний. "Планируется в будущем году проведение рабочих встреч с молодежными НКО, студенческими организациями для проведения семинаров, посвященных теме избирательного законодательства, участие в мониторинге избирательных кампаний и в качестве возможных наблюдателей от общественных организаций", - добавил член СПЧ.

"Эти предложения были встречены с пониманием, дальше продолжится контакт с работниками агентства. И на следующий год будут запланированы публичные мероприятия, экспертные встречи в Москве и в субъектах РФ", - пояснил он.