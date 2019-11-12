Более 50 тысяч посетителей побывали на выставке "Память поколений" в Москве

На первом плане – картина художника Михаила Савицкого "Партизанская мадонна" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Выставку "Память Поколений" в столичном Манеже, посвященную осмыслению Великой Отечественной войны, за неделю посетили более 50 тысяч человек, она будет работать до 8 декабря, вход на экспозицию свободный, сообщили в пресс-службе выставки.

"Экспозиция уже сейчас стала одним из главных культурных событий месяца - за первые семь дней работы ее посещаемость превысила 50 тысяч человек", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы выставки "Память поколений" Александр Тарасов.

Выставка "Память поколений" проходит в Манеже, она открылась 4 ноября. В 15 залах показаны все этапы войны и ее осмысления - работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы.

"Нам было важно показать эволюцию отношения к войне", - отмечают в пресс-службе. Для этого были привезены 150 картин и скульптур, многие из которых хранились в запасниках провинциальных музеев, а некоторые - отреставрировали специально для этого события. Если бы кому-то захотелось посетить все музеи, которые прислали работы для этой выставки, тогда пришлось бы объехать 32 города, утверждают организаторы. Среди известных работ, представленных в Манеже: "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.

Несмотря на большой поток посетителей, "удалось избежать огромных очередей на вход в ЦВЗ "Манеж" благодаря специально разработанному плану застройки", утверждает председатель фонда "Моя История" Иван Есин, слова которого приводит пресс-служба выставки.

На открытии выставки побывали президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже. Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

За картины беспокоиться не стоит благодаря климатическому куполу, который обеспечивает сохранность уникальных экспонатов даже при большом потоке посетителей, утверждают организаторы.

Для гостей выставки организовали бесплатные экскурсии, просмотры фильмов о войне, мастер-классы по моделированию, военные реконструкции и лекции по истории. А для специалистов 19 ноября пройдет форум "История России: взгляд в прошлое с помощью технологий будущего" с участием всех руководителей исторических парков проекта "Россия-Моя история".