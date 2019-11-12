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РИА Новости

В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции

20:00 12.11.2019 (обновлено: 21:04 12.11.2019)
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии скептически отнеслись к словам вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции.
Ранее политик заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать антироссийские ограничительные меры. При этом в случае отказа европейских стран от санкций против России, подчеркнул Кулеба, Украина рассчитывает получить максимальную компенсацию от ЕС.

"Пустые обещания"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил убежденность, что санкции против России останутся в силе.
"Учитывая, что под условием снятия <…> Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда", — заявил он РИА Новости.
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Парламентарий посоветовал Кулебе "не рассыпаться в пустых обещаниях", так как Россия не станет обменивать свои территории на улучшение отношений с Украиной.

"Про какие-то компенсации пусть в Киеве забудут или попросят расплатиться организаторов Майдана. Это будет, как говорится, по адресу", — добавил он.

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для украинских властей не существует принципов нравственности.
"Кулеба говорит: мы готовы к отмене санкций, но хотим получить хорошую компенсацию. <…> Они готовы сегодня продавать свои взгляды и ценности", — сказал он в комментарии "Дума ТВ".

"Подпрыгивание политических карликов"

Сенатор Андрей Климов, в свою очередь, призвал Киев помнить, что Украина не является центром мировой политики.
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"Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть, у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. <…> Они — захолустье, окраина", — сказал он НСН.
По мнению политика, обвинения украинских политиков в адрес России перестали воспринимать всерьез.

"Сейчас Украина все то же самое говорит, только зал уже полупустой, кто-то в носу ковыряется, кто-то пасьянс раскладывает", — заключил Климов.

Сенатор Сергей Цеков посоветовал украинским коллегам начать выстраивать нормальные отношения с Россией.
"Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости", — подчеркнул он в комментарии RT.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
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Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.
В июне 2019-го Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов, Япония — 27 миллиардов.
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Санкции в отношении РоссииРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Киев-это где?
12 ноября, 20:20
Юрий Иванов
15150011
Давайте уже слова применять по их реальному смыслу! Как вот эти потуги и убийство своей же экономики украиной можно называть антироссийскими санкциями? Ну болтают между собой, уничтожают связанные с Россией отрасли своей экономики - это не называется санкциями. Уважайте Русский Язык.
12 ноября, 21:00
iibrovkin
1130002
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