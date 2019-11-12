В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии скептически отнеслись к словам вице-премьера Украины Российские парламентарии скептически отнеслись к словам вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции.

Ранее политик заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать антироссийские ограничительные меры. При этом в случае отказа европейских стран от санкций против России, подчеркнул Кулеба, Украина рассчитывает получить максимальную компенсацию от ЕС

"Пустые обещания"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил убежденность, что санкции против России останутся в силе.

"Учитывая, что под условием снятия <…> Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда", — заявил он РИА Новости.

Парламентарий посоветовал Кулебе "не рассыпаться в пустых обещаниях", так как Россия не станет обменивать свои территории на улучшение отношений с Украиной.

"Про какие-то компенсации пусть в Киеве забудут или попросят расплатиться организаторов Майдана. Это будет, как говорится, по адресу", — добавил он.

Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для украинских властей не существует принципов нравственности.

"Кулеба говорит: мы готовы к отмене санкций, но хотим получить хорошую компенсацию. <…> Они готовы сегодня продавать свои взгляды и ценности", — сказал он в комментарии " Дума ТВ ".

"Подпрыгивание политических карликов"

Сенатор Андрей Климов, в свою очередь, призвал Киев помнить, что Украина не является центром мировой политики.

"Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть, у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. <…> Они — захолустье, окраина", — сказал он НСН

По мнению политика, обвинения украинских политиков в адрес России перестали воспринимать всерьез.

"Сейчас Украина все то же самое говорит, только зал уже полупустой, кто-то в носу ковыряется, кто-то пасьянс раскладывает", — заключил Климов.

"Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости", — подчеркнул он в комментарии RT

Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.