В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии скептически отнеслись к словам вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции.
"Пустые обещания"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил убежденность, что санкции против России останутся в силе.
"Учитывая, что под условием снятия <…> Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда", — заявил он РИА Новости.
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Парламентарий посоветовал Кулебе "не рассыпаться в пустых обещаниях", так как Россия не станет обменивать свои территории на улучшение отношений с Украиной.
"Про какие-то компенсации пусть в Киеве забудут или попросят расплатиться организаторов Майдана. Это будет, как говорится, по адресу", — добавил он.
Депутат Виктор Водолацкий также отметил, что для украинских властей не существует принципов нравственности.
"Кулеба говорит: мы готовы к отмене санкций, но хотим получить хорошую компенсацию. <…> Они готовы сегодня продавать свои взгляды и ценности", — сказал он в комментарии "Дума ТВ".
"Подпрыгивание политических карликов"
Сенатор Андрей Климов, в свою очередь, призвал Киев помнить, что Украина не является центром мировой политики.
"Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть, у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. <…> Они — захолустье, окраина", — сказал он НСН.
По мнению политика, обвинения украинских политиков в адрес России перестали воспринимать всерьез.
"Сейчас Украина все то же самое говорит, только зал уже полупустой, кто-то в носу ковыряется, кто-то пасьянс раскладывает", — заключил Климов.
Сенатор Сергей Цеков посоветовал украинским коллегам начать выстраивать нормальные отношения с Россией.
"Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости", — подчеркнул он в комментарии RT.
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Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.
В июне 2019-го Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов, Япония — 27 миллиардов.
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