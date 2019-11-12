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РИА Новости

"Росатом" пригласил экологов на свои заводы

19:53 12.11.2019 (обновлено: 19:58 12.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" пригласила представителей ведущих экологических организаций посетить свои предприятия, где им продемонстрируют технологии, применяемые при реализации программы Росатома по обращению с обедненным гексафторидом урана.
Во вторник в Москве состоялось заседание Общественного совета Росатома, в котором приняли участие руководители как госкорпорации и ее ведущих компаний, так и российских отделений экологических организаций, прежде всего Greenpeace и Bellona. Целью мероприятия, прошедшего по инициативе Росатома, было обсудить обеспокоенность экологов вопросами обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) на предприятиях атомной отрасли РФ.
В своих выступлениях экологи просили пояснить цель ввоза ОГФУ в Россию из Германии. Представители Росатома подробно рассказали о планах переработки этого вещества на мощностях своих предприятий. Они пояснили, что ввозимый в Россию ОГФУ не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества получаемый продукт поступает на экспорт, а в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики.
Кроме того, получаемый обедненный уран применяется в биологической защите медицинского персонала, работающего на установках для лучевой терапии, в виде противовесов в самолетах, в качестве балласта в космических спускаемых аппаратах, и в других областях. Подчеркивалось, что Россия остается единственной страной, которая может максимально использовать современные технологии экономически эффективного извлечения ценного материала из ОГФУ.
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На заседании были представлены основные положения программы Росатома по обращению с ОГФУ, которая направлена на решение экологически важных вопросов. Цель программы – переход к планомерному сокращению и полной ликвидации существующих в России запасов ОГФУ.
"Мы заинтересованы в широком конструктивном диалоге. Я предлагаю достаточно быстро организовать технический тур на наши предприятия, на объекты, связанные с реализацией программы - хранением и переработкой обедненного урана, показать результаты", - сказал на заседании генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Экологи поддержали эту идею и в свою очередь предложили создать совместную с Росатомом рабочую группу, в рамках которой шло бы дальнейшее обсуждение темы.
В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией Росатома АО "Техснабэкспорт".
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.
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