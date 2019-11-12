"Росатом" пригласил экологов на свои заводы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Росатом" пригласила представителей ведущих экологических организаций посетить свои предприятия, где им продемонстрируют технологии, применяемые при реализации программы Росатома по обращению с обедненным гексафторидом урана.

Во вторник в Москве состоялось заседание Общественного совета Росатома, в котором приняли участие руководители как госкорпорации и ее ведущих компаний, так и российских отделений экологических организаций, прежде всего Greenpeace и Bellona. Целью мероприятия, прошедшего по инициативе Росатома, было обсудить обеспокоенность экологов вопросами обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) на предприятиях атомной отрасли РФ.

В своих выступлениях экологи просили пояснить цель ввоза ОГФУ в Россию из Германии. Представители Росатома подробно рассказали о планах переработки этого вещества на мощностях своих предприятий. Они пояснили, что ввозимый в Россию ОГФУ не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества получаемый продукт поступает на экспорт, а в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики.

Кроме того, получаемый обедненный уран применяется в биологической защите медицинского персонала, работающего на установках для лучевой терапии, в виде противовесов в самолетах, в качестве балласта в космических спускаемых аппаратах, и в других областях. Подчеркивалось, что Россия остается единственной страной, которая может максимально использовать современные технологии экономически эффективного извлечения ценного материала из ОГФУ.

На заседании были представлены основные положения программы Росатома по обращению с ОГФУ, которая направлена на решение экологически важных вопросов. Цель программы – переход к планомерному сокращению и полной ликвидации существующих в России запасов ОГФУ.

"Мы заинтересованы в широком конструктивном диалоге. Я предлагаю достаточно быстро организовать технический тур на наши предприятия, на объекты, связанные с реализацией программы - хранением и переработкой обедненного урана, показать результаты", - сказал на заседании генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Экологи поддержали эту идею и в свою очередь предложили создать совместную с Росатомом рабочую группу, в рамках которой шло бы дальнейшее обсуждение темы.

В конце октября в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего западноевропейскому консорциуму Urenco, в рамках сделки с компанией Росатома АО "Техснабэкспорт".