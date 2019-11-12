Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой

Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отец сбитого насмерть в Отец сбитого насмерть в Балашихе мальчика Роман Шимко прокомментировал освобождение Ольги Алисовой, которую в 2017-м признали виновной в инциденте и приговорили к трем годам колонии-поселения.

Ранее телеканал RT сообщил, что женщина Алисова отбыла весь срок заключения и вышла на свободу 11 ноября.

По его словам, из 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, которую установил суд, он получил только 40 тысяч.

В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Дело получило резонанс после сообщений о том, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения", — 2,7 промилле.

Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.