Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отец сбитого насмерть в Балашихе мальчика Роман Шимко прокомментировал освобождение Ольги Алисовой, которую в 2017-м признали виновной в инциденте и приговорили к трем годам колонии-поселения.
Ранее телеканал RT сообщил, что женщина Алисова отбыла весь срок заключения и вышла на свободу 11 ноября.
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"Жизни ей не хватит, чтобы исправиться", — цитирует Шимко РЕН ТВ.
По его словам, из 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, которую установил суд, он получил только 40 тысяч.
В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
Дело получило резонанс после сообщений о том, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения", — 2,7 промилле.
Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.
После приговора суда Алисова дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.