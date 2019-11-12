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РИА Новости

Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой

19:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отец сбитого насмерть в Балашихе мальчика Роман Шимко прокомментировал освобождение Ольги Алисовой, которую в 2017-м признали виновной в инциденте и приговорили к трем годам колонии-поселения.
Ранее телеканал RT сообщил, что женщина Алисова отбыла весь срок заключения и вышла на свободу 11 ноября.
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"Жизни ей не хватит, чтобы исправиться", — цитирует Шимко РЕН ТВ.
По его словам, из 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, которую установил суд, он получил только 40 тысяч.
В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
Дело получило резонанс после сообщений о том, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения", — 2,7 промилле.
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Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.
После приговора суда Алисова дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.
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Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе в 2017 годуБалашихаПроисшествия
Популярные комментарии
Басманное правосудие - самое справедливое правосудие в мире ! Убийцам детей дают меньше чем за пластиковый стаканчик или бутылку.
12 ноября, 20:07
мкмария каныгина
3625116216
Так в том то дело ,что оно по всей россии - басманное.
12 ноября, 20:31
мкмария каныгина
20821619
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