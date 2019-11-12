Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца

"Нужно разбираться в обстоятельствах дела, но факт угроз судьям недопустим. У многих разные претензии к судебной системе, претензии обсуждаются, недостатки судебной системы обсуждаются. В том числе СПЧ много работает над совершенствованием судебной системы. Но призывы к физическим расправам над судьями абсолютно недопустимы, они разрушают самые основы государственности", - приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.