Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужно разбираться в обстоятельствах дела в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца по поводу призывов к экстремизму и угроз, добавив, что угрожать судьям недопустимо.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
"Нужно разбираться в обстоятельствах дела, но факт угроз судьям недопустим. У многих разные претензии к судебной системе, претензии обсуждаются, недостатки судебной системы обсуждаются. В том числе СПЧ много работает над совершенствованием судебной системы. Но призывы к физическим расправам над судьями абсолютно недопустимы, они разрушают самые основы государственности", - приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.