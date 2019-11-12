Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T19:13Z
https://ria.ru/20191112/1560860940.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156005/17/1560051764_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cab5c40d451a5204d1bbb3bfbf9c4b24.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца

19:13 12.11.2019
337
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Эксперт", телеведущий Валерий Фадеев
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужно разбираться в обстоятельствах дела в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца по поводу призывов к экстремизму и угроз, добавив, что угрожать судьям недопустимо.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
"Нужно разбираться в обстоятельствах дела, но факт угроз судьям недопустим. У многих разные претензии к судебной системе, претензии обсуждаются, недостатки судебной системы обсуждаются. В том числе СПЧ много работает над совершенствованием судебной системы. Но призывы к физическим расправам над судьями абсолютно недопустимы, они разрушают самые основы государственности", - приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
Вчера, 18:57
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
900004
Обсудить 0
СПЧСветлана ПетренкоВалерий ФадеевСледственный комитет РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
Здание министерства юстиции РФ
Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
Брод предложил Росмолодежи создать пособие по борьбе с радикализмом
Эво Моралес
В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
Желтоглазый пингвин
В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
Стево Пендаровски
Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР: Киев отказался обсуждать закрепление статуса Донбасса в конституции
Патриарх Александрийский Феодор II
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
В суде заслушают свидетелей по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Лента новостейМолния