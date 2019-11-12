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РИА Новости

СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже

19:11 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. СК в Воронеже начал проверку обстоятельств ДТП с участием полицейского, который насмерть сбил пешехода и скрылся в места происшествия, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года, примерно в 05 час 10 минут, неподалеку от дома 98 по улице 206 Стрелковой Дивизии Воронежа 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, от полученных травм пешеход скончался.
"Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия", - отмечает следствие, которое объявило о начале доследственной проверки по факту ДТП.
По его данным, опрошен водитель машины и его коллега, находившийся в момент ДТП в автомобиле.
"Транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего", – цитирует следственное управление руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Матвея Сладких.
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Следственный комитет РФВоронежРоссияПроисшествия
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