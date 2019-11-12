СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. СК в СК в Воронеже начал проверку обстоятельств ДТП с участием полицейского, который насмерть сбил пешехода и скрылся в места происшествия, сообщает во вторник следственное управление СК РФ

"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года, примерно в 05 час 10 минут, неподалеку от дома 98 по улице 206 Стрелковой Дивизии Воронежа 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

По данным следствия, от полученных травм пешеход скончался.

"Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия", - отмечает следствие, которое объявило о начале доследственной проверки по факту ДТП.

По его данным, опрошен водитель машины и его коллега, находившийся в момент ДТП в автомобиле.