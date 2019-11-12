В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров поддержал предложение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начать работу над новыми участками разведения сил и средств в Донбассе, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В самопровозглашенной ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
"В рамках обсуждения вопроса разведения сил и средств официальный представитель ДНР Алексей Никоноров в целом поддержал решение СММ ОБСЕ начать работу над новыми потенциальными участками разведения", - заявил представитель ведомства. Он пояснил, что для начала данного процесса необходимо сосредоточиться на разработке и согласовании дополнения к рамочному решению, чтобы письменно закрепить неучтенные ранее вопросы.
"Чтобы исключить разногласия, мы должны подготовить письменный документ, на который мы сможем ссылаться, поскольку в устной форме невозможно закрепить ключевые проблемные вопросы. К тому же, к заявлениям украинской делегации доверие давно потеряно. Поэтому мы выступаем за скорейшее принятие дополнительного документа", - заявил Никоноров в ходе заседания рабочей подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.