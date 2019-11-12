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РИА Новости

Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве

17:50 12.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия) были сняты во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата".
"Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
При этом, по ее словам, Киев надеется, что проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:42
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года, пока еще остается много вопросов - "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Владимир Зеленский
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Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"
062018
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Ситуация на УкраинеДарья Олифер"Нормандская четверка"Леонид КучмаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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