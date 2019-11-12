Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве

КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров стран-участниц Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия) были сняты во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата".

"Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении", - написала Олифер на своей странице в Facebook

При этом, по ее словам, Киев надеется, что проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года, пока еще остается много вопросов - "этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".