Сбербанк согласовал план финансового оздоровления "Ютэйр"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сбербанк не намерен банкротить " Ютэйр ", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф

"Что касается "Ютэйр" у нас нет никаких намерений по банкротству. "Ютэйр" представила финансовый план оздоровления, с нами он согласован. Надо ждать согласования со всеми кредиторами", - сказал он.

Одиннадцать российских банков в 2015 году выдали авиакомпании "Ютэйр", испытывавшей значительные финансовые затруднения, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. Перевозчик в конце 2018 года не выплатил проценты по одному из кредитов. После этого ряд банков-участников синдиката подали иски к "Ютэйр".

Сбербанк является агентом по обоим синдицированным кредитам. Кроме того, отдельно ему авиакомпания должна еще 17,4 миллиарда рублей. В сентябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк продолжает переговоры по урегулированию ситуации с долгами "ЮТэйр" и планирует достигнуть договоренностей до конца года.