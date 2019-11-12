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РИА Новости

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления "Ютэйр"

17:48 12.11.2019 (обновлено: 17:49 12.11.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Utair
Самолет авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет авиакомпании Utair. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Что касается "Ютэйр" у нас нет никаких намерений по банкротству. "Ютэйр" представила финансовый план оздоровления, с нами он согласован. Надо ждать согласования со всеми кредиторами", - сказал он.
Одиннадцать российских банков в 2015 году выдали авиакомпании "Ютэйр", испытывавшей значительные финансовые затруднения, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. Перевозчик в конце 2018 года не выплатил проценты по одному из кредитов. После этого ряд банков-участников синдиката подали иски к "Ютэйр".
Сбербанк является агентом по обоим синдицированным кредитам. Кроме того, отдельно ему авиакомпания должна еще 17,4 миллиарда рублей. В сентябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк продолжает переговоры по урегулированию ситуации с долгами "ЮТэйр" и планирует достигнуть договоренностей до конца года.
"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров. В 2019 году "Ютэйр" планирует перевезти 8,9 миллиона пассажиров, нарастив пассажиропоток на 12%.
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РоссияСбербанк РоссииЮТэйрГерман ГрефЭкономика
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