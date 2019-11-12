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РИА Новости

"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне

17:35 12.11.2019 (обновлено: 19:20 12.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Родители историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали, что узнали о задержании сына от знакомых.
По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
09:35
Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором
"Я знала одного очень знаменитого историка, даже не историка — любителя. У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом. С этого началось", — сказала она в комментарии Пятому каналу.
Людмила также согласилась со словами сына, заявившего о "чудовищном поведении" убитой им Анастасии Ещенко. Мать доцента заявила, что его девушка "закатывала скандалы" из-за ревности к детям Соколова, а тот обращался к семье за советами.
Женщина усомнилась, что сможет когда-либо встретиться с сыном.
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
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Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
"Если мы его увидим здесь — мы будем только рады", — сказал отец Соколова Валерий. "Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда!" — ответила Людмила.
Накануне доценту Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По сведениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.
На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Вчера, 17:18
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
15882827130
Обсудить 16
Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
То есть во всем виновата убитая Соколовым женщина. А сам он просто жертва, страдавшая от ее ревности и тяжелого характера. А может быть Соколову памятник поставить за его терпение? Может быть причислить к лику святых за это? Может быть орденом наградить?
12 ноября, 18:19
Екатерина Мытарева
3420024
Ну, если этому дядьке 63, то родителям его, наверное, под 90. Так что, увы, их опасения вполне резонны. А вообще в этой истории жалко всех действующих лиц. Просто сложилась всесторонне дурная ситуёвина.
12 ноября, 17:48
Nebannij Den
19001116
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Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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