"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Родители историка Родители историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали , что узнали о задержании сына от знакомых.

По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории.

"Я знала одного очень знаменитого историка, даже не историка — любителя. У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом. С этого началось", — сказала она в комментарии Пятому каналу

Людмила также согласилась со словами сына, заявившего о "чудовищном поведении" убитой им Анастасии Ещенко. Мать доцента заявила, что его девушка "закатывала скандалы" из-за ревности к детям Соколова, а тот обращался к семье за советами.

Женщина усомнилась, что сможет когда-либо встретиться с сыном.

"Если мы его увидим здесь — мы будем только рады", — сказал отец Соколова Валерий. "Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда!" — ответила Людмила.

Накануне доценту Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По сведениям источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.