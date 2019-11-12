В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики стали значительно чаще обстреливать Донбасс, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова.
По ее словам, это связано с нежеланием Киева привлекать к ответственности виновных в нарушениях перемирия.
"По нашему глубокому убеждению, крайне отрицательно сказывается отсутствие действенных механизмов проведения разбирательств и привлечения к ответственности за нарушения минских соглашений, что только поощряет безнаказанность вооруженных формирований Украины", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Бессрочное перемирие действует с 21 июля. Режим впервые включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, привлечение к ответственности нарушителей перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.