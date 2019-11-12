Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T17:11Z
https://ria.ru/20191112/1560855271.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/24/1559582471_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_95e0b0e688ad7eba3e8def57c80f5e29.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

16:59 12.11.2019 (обновлено: 17:11 12.11.2019)
128
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики стали значительно чаще обстреливать Донбасс, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова.
По ее словам, это связано с нежеланием Киева привлекать к ответственности виновных в нарушениях перемирия.
Украинские журналисты
14:40
В ЛНР обвинили зарубежные СМИ в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе
"По нашему глубокому убеждению, крайне отрицательно сказывается отсутствие действенных механизмов проведения разбирательств и привлечения к ответственности за нарушения минских соглашений, что только поощряет безнаказанность вооруженных формирований Украины", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Бессрочное перемирие действует с 21 июля. Режим впервые включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, привлечение к ответственности нарушителей перемирия.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:43
В Кремле напомнили об обязательствах Киева по особому статусу Донбассаое.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000021
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений в Донбассе
В ДНР выступили против украинских полицейских на участках разведения сил
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Кирилл Кабанов
Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным
Эво Моралес
Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию
Борис Грызлов
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Австрии выступил за углубление отношений с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты, считают в Киеве
На берегу Симферопольского водохранилища в Крыму
Порошенко заявил, что Крым "точно будет украинским"
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Гречневая крупа
На Украине гречка подорожала более чем на 30% за месяц
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Адвокат назвал решение об экстрадиции Буркова в США юридически неверным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния