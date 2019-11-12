В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики стали значительно чаще обстреливать Донбасс, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова. Украинские силовики стали значительно чаще обстреливать Донбасс, заявила полпред самопровозглашеннойв контактной группе

По ее словам, это связано с нежеланием Киева привлекать к ответственности виновных в нарушениях перемирия.

"По нашему глубокому убеждению, крайне отрицательно сказывается отсутствие действенных механизмов проведения разбирательств и привлечения к ответственности за нарушения минских соглашений, что только поощряет безнаказанность вооруженных формирований Украины", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Бессрочное перемирие действует с 21 июля. Режим впервые включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, привлечение к ответственности нарушителей перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.