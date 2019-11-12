На Украине гречка подорожала более чем на 30% за месяц

Ассоциация поставщиков провела свой собственный мониторинг торговых сетей в октябре 2019 года и выяснила, что в целом за месяц продукты подорожали на 0,6%.

Он отметил, что в отделе бакалеи безоговорочным лидером роста является гречка, цена на которую поднялась за месяц на 31,3%. Кроме того, куриные яйца стали также ощутимо дороже – на 4,2%.