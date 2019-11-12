На Украине гречка подорожала более чем на 30% за месяц

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Масло, хлеб и куриные яйца ощутимо подорожали с октября 2019 года на Украине, а цена на гречку выросла более чем на 30%, сообщил во вторник гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Ассоциация поставщиков провела свой собственный мониторинг торговых сетей в октябре 2019 года и выяснила, что в целом за месяц продукты подорожали на 0,6%.
"В октябре подорожали все наименования молочных продуктов. Лидером роста является сливочное масло, подорожало на 2,3%... Также за октябрь стали дороже все виды хлеба. Так, стоимость пшеничного выросла сразу на 1,7%, ржаной стал дороже на 1,4%, а батон - на 1,3%", - написал Дорошенко во вторник на своей странице Facebook.
Он отметил, что в отделе бакалеи безоговорочным лидером роста является гречка, цена на которую поднялась за месяц на 31,3%. Кроме того, куриные яйца стали также ощутимо дороже – на 4,2%.
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