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РИА Новости

Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

16:40 12.11.2019 (обновлено: 17:32 12.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
 Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок. Там рассказали, что Алисова покинула исправительное учреждение 11 ноября по окончании срока.
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
18 октября, 19:16
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
Дело получило резонанс после того, как выяснилось, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения", — 2,7 промилле.
Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.
В результате Алисову приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. Она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.
Место ДТП в селе Буйское
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Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике признал ошибку
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Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе в 2017 годуHyundai SolarisБалашихаПроисшествия
Популярные комментарии
вот она цена жизни ребенка в России 3 года колонии и 10 месяцев исправительных работ и это еще за руку поймали. А не поймали вообще бы не было ничего! И как обычно по удо преступник вышел через 2 года всего то, странно что штрафом не отделалась.
12 ноября, 16:51
ННиколай
171121025
Что-то ,однако , маловато отсидела ...
12 ноября, 16:49
Владимир Казаев
15911402
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