Зеленский назначил нового главу Полтавской областной госадминистрации

КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича председателем Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский освободил Олега Пругло от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации.
Синегубов – юрист, декан факультета в Харьковском национальном университете внутренних дел.