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РИА Новости

Зеленский назначил нового главу Полтавской областной госадминистрации

16:16 12.11.2019 (обновлено: 16:17 12.11.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича председателем Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский освободил Олега Пругло от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации.
Синегубов – юрист, декан факультета в Харьковском национальном университете внутренних дел.
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