Найденный при поиске останков Ещенко череп оказался учебным пособием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Найденный в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием, сообщили РИА Новости в городском управлении СК.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что в Мойке были найдены фрагменты останков, не имеющих отношения к этому убийству. В понедельник в реке Екатерингофка обнаружили пакет с частями женского тела - предположительно, принадлежащих Ещенко.
"Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием", - сказал собеседник агентства.
Водолазы работают в Мойке третий день. "Поиски будут продолжены", - добавили в СК.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Ученого отправили в СИЗО и уволили из вуза.