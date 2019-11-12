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РИА Новости

Найденный при поиске останков Ещенко череп оказался учебным пособием

16:10 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Найденный в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием, сообщили РИА Новости в городском управлении СК.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что в Мойке были найдены фрагменты останков, не имеющих отношения к этому убийству. В понедельник в реке Екатерингофка обнаружили пакет с частями женского тела - предположительно, принадлежащих Ещенко.
"Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием", - сказал собеседник агентства.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Вчера, 17:18
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Водолазы работают в Мойке третий день. "Поиски будут продолжены", - добавили в СК.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Ученого отправили в СИЗО и уволили из вуза.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Убийство девушки доцентом СПбГУОлег Соколов (доцент СПбГУ)Следственный комитет РФСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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