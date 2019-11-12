Найденный при поиске останков Ещенко череп оказался учебным пособием

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что в Мойке были найдены фрагменты останков, не имеющих отношения к этому убийству. В понедельник в реке Екатерингофка обнаружили пакет с частями женского тела - предположительно, принадлежащих Ещенко.