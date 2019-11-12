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РИА Новости

Сергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН

16:01 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах, предпринятых для обеспечения прозрачности предстоящих выборов в академию, использовании защищенных бюллетеней и аналога ГАС "Выборы" в одном из отделений академии.
Выборы членов РАН состоятся 14 ноября на общем собрании академии наук.
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"Мы видим, что выборы, скажем, в органы государственной власти проходят более современно, чем выборы в Российскую академию наук, и мы в этом году тоже впервые будем пробовать аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из наших отделений. Кроме того, отвечая на упреки в каких-то там манипуляциях, связанных с бюллетенями, в этом году впервые мы вводим систему защищенных бюллетеней", - доложил Сергеев. Стенограмма беседы опубликована во вторник на сайте Кремля.
Глава РАН в ходе встречи также рассказал об особенностях подготовки к выборам в этом году и отметил, в частности, высокую "конкурсность выборов". Кроме того, были расширены специальности, что позволяет претендовать на места в Академии большему числу учёных, добавил он.
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По его словам, еще одним важным обстоятельством стало проведение внутренней оценки профессиональных и этических качеств соискателей, это работой в РАН занимались экспертные комиссии и две этические комиссии.
"И эти комиссии в результате рекомендовали из всего числа около 58% академиков и около 33% членов-корреспондентов. Это не значит, что могут быть точно выбраны они – выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", - добавил Сергеев.
Кроме того, для обеспечения прозрачности выборов в этом году на интернет-портале были опубликованы подробные данные обо всех соискателях, рассказал глава РАН.
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукВладимир ПутинРоссия
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