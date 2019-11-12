Сергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН

Выборы членов РАН состоятся 14 ноября на общем собрании академии наук.

"Мы видим, что выборы, скажем, в органы государственной власти проходят более современно, чем выборы в Российскую академию наук, и мы в этом году тоже впервые будем пробовать аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из наших отделений. Кроме того, отвечая на упреки в каких-то там манипуляциях, связанных с бюллетенями, в этом году впервые мы вводим систему защищенных бюллетеней", - доложил Сергеев. Стенограмма беседы опубликована во вторник на сайте Кремля

Глава РАН в ходе встречи также рассказал об особенностях подготовки к выборам в этом году и отметил, в частности, высокую "конкурсность выборов". Кроме того, были расширены специальности, что позволяет претендовать на места в Академии большему числу учёных, добавил он.

По его словам, еще одним важным обстоятельством стало проведение внутренней оценки профессиональных и этических качеств соискателей, это работой в РАН занимались экспертные комиссии и две этические комиссии.

"И эти комиссии в результате рекомендовали из всего числа около 58% академиков и около 33% членов-корреспондентов. Это не значит, что могут быть точно выбраны они – выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", - добавил Сергеев.