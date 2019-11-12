Президент РАН спрогнозировал омоложение академии на предстоящих выборах

Президент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивосток

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Российской академии наук Президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что в ходе предстоящих выборов произойдет омоложение состава РАН , а также пообещал не допустить нарушений правила об ограничении членства для госслужащих и руководителей крупных госструктур.

Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с руководителем академии, тот проинформировал главу государства о подготовке к выборам членов РАН, которые состоятся 14 ноября на общем собрании академии наук. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Одной из существенных проблем Сергеев назвал как раз вопрос омоложения академии. Он уточнил, что в настоящее время средний возраст академиков составляет 75 лет, а средний возраст членов-корреспондентов – 68 лет, а вот средний возраст соискателей – 67 лет для академиков и почти 59 лет для членов-корреспондентов.

"Это означает, что это будет, естественно, омоложение. Но омоложение будет, к сожалению, не таким, как нам бы хотелось", - отметил глава РАН.

На встрече он упомянул, что в вопросе омоложения есть несколько предложений, о которых он также хотел бы доложить президенту. Он также остановился на проблеме ограничения на участие в выборах для госслужащих.