Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду

КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду, отправленная решением парламента в отставку, заявила журналистам, что блок ACUM больше не может полагаться на другие парламентские фракции.
Парламент Молдавии на заседании во вторник отправил в отставку правительство Майи Санду. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора. Соцпартия Молдавии сочла это решение незаконным и нарушающим соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября выдвинула правительству вотум недоверия.
"Сегодня было предано не только правительство, защищавшее интересы людей, но и каждый гражданин, который надеялся, что вскоре будет установлена справедливость и все станут жить лучше. То, что произошло в парламенте, показывает, что мы не можем полагаться на другие фракции", - сказала Санду.
Ранее Санду заявляла, что в случае отставки правительства блок ACUM не сможет продолжать сотрудничество с Соцпартией.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.