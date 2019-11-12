Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду

"Сегодня было предано не только правительство, защищавшее интересы людей, но и каждый гражданин, который надеялся, что вскоре будет установлена справедливость и все станут жить лучше. То, что произошло в парламенте, показывает, что мы не можем полагаться на другие фракции", - сказала Санду.