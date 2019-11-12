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РИА Новости

Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге

18:20 12.11.2019
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© Фото : NetfestПостановка Бориса Юхананова "Пиноккио"
Постановка Бориса Юхананова Пиноккио
© Фото : Netfest
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ХХI Международный театральный фестиваль "Новый европейский театр" (NET) впервые пройдет с 13 ноября по 16 декабря сразу в двух российских столицах. В Санкт-Петербурге показы состоятся в рамках Театральной олимпиады, сообщили на пресс-конференции во вторник.
"NET – единственный фестиваль в мире, возраст которого совпадет с его номером. Действительно он был создан 21 год назад, и в этом мы проводим 21-й фестиваль. Мы давно мечтали сделать такой театральный мост между двумя столицами, и в этом году, благодаря в том числе и Театральной олимпиаде, это случилось. Нынешний фестиваль NET отличается особой широтой спектра театральных жанров и стилей", - сказал учредитель и арт-директор фестиваля Роман Должанский.
На фестивале представят десять спектаклей и перформансов российских и зарубежных театров, в числе которых работы великих мэтров и авторов, чьи имена впервые откроет для себя российская публика. Открытие NET состоится в Москве.
13 и 14 ноября будут показаны две постановки, которые в каком-то смысле являются двумя полюсами европейского театра. Легендарный Питер Брук привозит в Россию спектакль "Why?" о творчестве и судьбе Всеволода Мейерхольда", а известный болгарский артист, хореограф и провокатор Иво Димчев – интерактивный перформанс "Селфи-концерт".
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В конце ноября фестиваль переместится в Санкт-Петербург, где 22 и 23 ноября будет сыгран спектакль, объездивший фестивали мира, " Репетиция. История(и) театра (I)" знаменитого швейцарского режиссера Мило Рау. В основе постановки документальная история о жестоком убийстве, произошедшем в одном бельгийском городе. Шесть исполнителей – профессиональных и непрофессиональных артистов – будут размышлять о том, как представить на сцене насилие, и где граница, за которой зритель уже не сможет спокойно наблюдать за происходящем на сцене.
Российская премьера – новая постановка Бориса Юхананова, в которой занята почти вся труппа Электротеатра, - "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр" будет показана 21, 22, 23 и 24 ноября.
Важнейшее событие фестиваля – мировая премьера датской театральной компании SIGNA, которая создает этот проект специально для NETa. Site-specific спектакль "Игрушки" будет показан с 27 ноября по 14 декабря в Музее стрит-арта на территории действующего завода слоистых пластиков. Со дня премьеры до момента закрытия сценарий будет развиваться, обрастать новыми смыслами, обогащаясь личным опытом перформеров.
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Российская часть программы продолжится 8 декабря спектаклем "Августин. Исповедь" в постановке выпускника ГИТИСа Васи Березина, режиссера Театра.doc. В основе – теологический трактат Августина Блаженного, создателя целостной системы христианской философии.
Важной частью фестиваля NET станут новые постановки двух известных режиссеров – Анхелики Лидделл и Кэти Митчелл. 6 и 7 декабря Дидделл представит спектакль "Ребро на столе: Мать" - личный рассказ о матери. Завершит фестивальную программу 12 декабря в Санкт-Петербурге и 15, 16 декабря в Москве постановка Митчелл "Zauberland". Для этого спектакля Бернара Фоккруль и Мартин Кримп создали 16 новых песен, которые дополняют цикл Шумана и Гейне "Любовь поэта". Главную роль исполнит американская оперная певица, лауреат "Грэмми" Джулия Баллок.
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