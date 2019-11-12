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РИА Новости

В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"

15:49 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. При прорыве паропровода рядом с заводом "Балтики" в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, двое были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе пивоваренной компании.
Как сообщало городское управление МЧС РФ, во второй половине дня в понедельник в промзоне "Парнас" в 6-м Верхнем переулке произошел прорыв паропровода, находящегося в ведении ГУП "ТЭК Санкт-Петербург". По данным спасательного ведомства, авария не повлияла на жизнеобеспечение населения. Представитель пивоваренной компании сообщал РИА Новости, что пострадавшие получили раны от осколков выбитых стекол, угрозы их жизни нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Согласно сообщению "ТЭК СПб", предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь и содействие, все получат причитающиеся компенсации в установленном законом порядке. Имущество и здоровье третьих лиц застраховано компанией СОГАЗ, информирует "ТЭК СПб".

"В результате аварии на принадлежащем ГУП "ТЭК" паропроводе, расположенном в непосредственной близости от завода компании в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека. Двое из них — сотрудницы "Балтики", которые впоследствии были госпитализированы. У одной из госпитализированных, 1995 года рождения, диагностированы ожоги первой и второй степени, поражено до 5% тела. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее состояние стабильно, угроза жизни отсутствует. У второй пострадавшей, 1965 года рождения, диагностированы ушибы, порезы, а также подозрение на сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в МСЧ №122. Ее жизни также ничто не угрожает", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, в результате аварии также пострадали два сотрудника подрядных организаций, сотрудничающих с "Балтикой". У одного из них – сотрудника компании, занимающейся ремонтом инженерных сетей — резаные раны головы и кисти руки. У второго – водителя автобуса, занимающегося развозкой сотрудников "Балтики" — порез пальца. Они были отпущены домой после оказания первой помощи.
Как добавили в пресс-службе, вечером 11 ноября специалисты ГУП "ТЭК", прибывшие на место аварии, перекрыли паропровод.
"Остается риск просадки грунта и разрушения асфальтобетонного покрытия, в связи с чем запрещено перемещение людей и парковка автотранспорта вдоль 6-го Верхнего переулка на левой стороне. В настоящее время специалисты "Балтики" совместно со специалистами ГУП "ТЭК" исследуют грунты в непосредственной близости от завода компании для того, чтобы убедиться в том, что отсутствует опасность проседания почвы. Территория происшествия в связи с этим перекрыта", - отметили в пресс-службе.
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
09:12
В Петербурге устранен дефект паропровода рядом с заводом "Балтики"
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