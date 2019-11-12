В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"

"В результате аварии на принадлежащем ГУП "ТЭК" паропроводе, расположенном в непосредственной близости от завода компании в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека. Двое из них — сотрудницы "Балтики", которые впоследствии были госпитализированы. У одной из госпитализированных, 1995 года рождения, диагностированы ожоги первой и второй степени, поражено до 5% тела. В настоящее время она находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее состояние стабильно, угроза жизни отсутствует. У второй пострадавшей, 1965 года рождения, диагностированы ушибы, порезы, а также подозрение на сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в МСЧ №122. Ее жизни также ничто не угрожает", - сообщили в пресс-службе.