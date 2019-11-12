Власти Ленобласти будут поддерживать сотрудников правоохранительных органов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области намерены и в дальнейшем всячески поддерживать представителей правоохранительных органов в регионе, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выступая на праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, глава региона сообщил, что в регионе принят законопроект о материальной поддержке сотрудников полиции.

"Новый закон касается в первую очередь тех, кто находится на "передовой" — участковых, сотрудников патрульно-постовой службы", — сказал губернатор.

По его словам, сегодня, в том числе за счет области, полиция Ленинградской области обеспечена всем необходимым оборудованием и современной техникой.

"В Ленинградской области реализуется соглашение, заключенное между региональным правительством и МВД России, о предоставлении в 2018-2020 годах субсидии из средств областного бюджета в объеме 300 миллионов рублей на приобретение и оснащение зданий для размещения подразделений полиции", - сказал Дрозденко.

По его словам, в рамках соглашения строятся семь модульных зданий для действующих отделов полиции. Кроме того, инвесторами решаются вопросы размещения подразделений органов внутренних дел в районах массовой жилой застройки.