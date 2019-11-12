Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой

"Нельзя ломать людей через колено. Большинство граждан Украины против этого закона. Законопроект разрабатывался в закрытом формате. К этому процессу не были привлечены украинские фермеры, консультантом был Всемирный банк. Этот законопроект лоббирует интересы международного финансового капитала, а не украинских селян. Поэтому мы против этого. Мы также получаем сигналы, что в правящем монобольшинстве тоже есть депутаты, которые против этого закона", – приводит слова Бойко пресс-служба партии во вторник.