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РИА Новости

Бойко назвал проект об открытии рынка земли на Украине политической аферой

15:43 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко раскритиковал законопроект об открытии рынка земли и отметил, что он похож на политическую провокацию и аферу.
Ранее планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на пленарном заседании во вторник. Однако накануне законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, был снят с повестки работы парламента.
"Нельзя ломать людей через колено. Большинство граждан Украины против этого закона. Законопроект разрабатывался в закрытом формате. К этому процессу не были привлечены украинские фермеры, консультантом был Всемирный банк. Этот законопроект лоббирует интересы международного финансового капитала, а не украинских селян. Поэтому мы против этого. Мы также получаем сигналы, что в правящем монобольшинстве тоже есть депутаты, которые против этого закона", – приводит слова Бойко пресс-служба партии во вторник.
Он подчеркнул, что этот законопроект очень важен для страны, а потому должен приниматься открыто. "Если вы планируете предложить обществу понятный механизм функционирования рынка земли, то покажите его, а не делайте это "под одеялом". Тайком проводят комитет, привлекают только своих представителей – всё это похоже на грандиозную политическую провокацию и аферу", - заключил депутат.
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Президент страны Владимир Зеленский в понедельник заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
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"Безумие". Экономист о полемике на Украине вокруг продажи землиЮлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта о продаже земель сельхозназначения одной из главных трагедий в истории Украины. Экономист Александр Дудчак в эфире радио Sputnik оценил высказывание украинского политика.
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Ситуация на УкраинеЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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