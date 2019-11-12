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РИА Новости

Наблюдатели рассказали о необычных ухищрениях выпускников на ЕГЭ

15:34 12.11.2019 (обновлено: 16:12 12.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В ходе ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году общественные наблюдатели зафиксировали порядка шести тысяч нарушений: кто-то пытался использовать "шпионские очки" с выходом в интернет, другие выпускники проносили в одежде "антиглушилки" сотовой связи и приходили на экзамен с семью смартфонами, сообщает пресс-служба Российского союза молодежи (РСМ).
Третий Всероссийский форум общественных наблюдателей проходит в Казанском государственном энергетическом университете при участии РСМ и Минобрнауки России.
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"Был выдворен с ЕГЭ выпускник из Санкт-Петербурга, который вооружился специальными очками для скрытого наблюдения, оборудованными видеокамерой, которая фиксировала полностью его задание и передавала изображение "помощникам", — говорится в пресс-релизе по итогам форума.
В Российском союзе молодежи напомнили, что в этом году на выпускных экзаменах по всей России работали более семи тысяч федеральных общественных наблюдателей и экспертов. Они охватили более 300 образовательных учреждений и выявили порядка шести тысяч нарушений.
Наблюдатели также рассказали, как у одного из выпускников в пиджаке нашли "антиглушилки" сотовой связи, с помощью которых он собирался воспользоваться мобильным телефоном и микронаушником. Еще одна выпускница, по сообщению наблюдателей, пыталась пронести на экзамен семь смартфонов.
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