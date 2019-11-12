Наблюдатели рассказали о необычных ухищрениях выпускников на ЕГЭ

"Был выдворен с ЕГЭ выпускник из Санкт-Петербурга, который вооружился специальными очками для скрытого наблюдения, оборудованными видеокамерой, которая фиксировала полностью его задание и передавала изображение "помощникам", — говорится в пресс-релизе по итогам форума.

Наблюдатели также рассказали, как у одного из выпускников в пиджаке нашли "антиглушилки" сотовой связи, с помощью которых он собирался воспользоваться мобильным телефоном и микронаушником. Еще одна выпускница, по сообщению наблюдателей, пыталась пронести на экзамен семь смартфонов.