Ситуационный центр губернатора Ленинградской области расширит функционал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Ситуационный центр главы Ленинградской области в будущем году расширит свои функции и объединит в себе федеральную статистику, региональные и муниципальные данные, ведомственную и отраслевую статистику, информацию из СМИ и от операторов связи, об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы обладминистрации.

В настоящее время ситуационный центр работает в тестовом режиме и объединяет в себе цифровые аналитические сервисы управления регионом. Его ключевая составляющая – цифровая панель – создана с учетом пожеланий губернатора и включает в себя 16 информационных блоков: показатели социально-экономического развития области, ЖКХ, реализации нацпроектов, данные "Открытого бюджета", госзакупок, оперативную информацию службы "112", результаты социальных опросов, рейтинги региона, мониторинг СМИ и другие.

В 2020 году планируется реализация 23 сервисов и интеграция 30 информационных систем. Таким образом, ситуационный центр будет объединять в себе федеральную статистику, региональные и муниципальные данные, ведомственную и отраслевую статистику, информацию из СМИ и от операторов связи.

"Все эти данные существующих информационных систем будут сведены в едином аналитическом окне",- отметили в пресс-службе обладминистрации.