Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-11-12T15:22Z
https://ria.ru/20191112/1560849705.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

Ситуационный центр губернатора Ленинградской области расширит функционал

15:22 12.11.2019
10
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Ситуационный центр главы Ленинградской области в будущем году расширит свои функции и объединит в себе федеральную статистику, региональные и муниципальные данные, ведомственную и отраслевую статистику, информацию из СМИ и от операторов связи, об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы обладминистрации.
В настоящее время ситуационный центр работает в тестовом режиме и объединяет в себе цифровые аналитические сервисы управления регионом. Его ключевая составляющая – цифровая панель – создана с учетом пожеланий губернатора и включает в себя 16 информационных блоков: показатели социально-экономического развития области, ЖКХ, реализации нацпроектов, данные "Открытого бюджета", госзакупок, оперативную информацию службы "112", результаты социальных опросов, рейтинги региона, мониторинг СМИ и другие.
В 2020 году планируется реализация 23 сервисов и интеграция 30 информационных систем. Таким образом, ситуационный центр будет объединять в себе федеральную статистику, региональные и муниципальные данные, ведомственную и отраслевую статистику, информацию из СМИ и от операторов связи.
"Все эти данные существующих информационных систем будут сведены в едином аналитическом окне",- отметили в пресс-службе обладминистрации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
30 октября, 11:02Ленинградская область
Дрозденко рассказал как цифровые технологии помогают управлять регионом
Также в пресс-службе обладминистрации отметили, что проект ситуационного центра, реализованный комитетом цифрового развития Ленинградской области, признан лучшей практикой региональной и муниципальной информатизации в номинации "Государственное и муниципальное управление" на Всероссийском конкурсе "ПРОФ-IT.2019".
001000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев выросла на 79%, до 8 млрд рублей
Салехард
В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Комарова: вопрос отмены северных льгот решен, но тема иногда всплывает
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Сомали подтвердили настрой на координацию в борьбе с терроризмом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за спекуляции с билетами на мероприятия
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем
Новорожденный
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Военнослужащий армии Франции на фоне танка Leclerc (Леклерк)
ЕС расширил число совместно разрабатываемых европейцами оборонных проектов
Города России. Биробиджан
Запасов угля для котельных в ЕАО хватит на месяц, заявили власти
Знак процента
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев выросла на 22%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
Лента новостейМолния